Ҳанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлди
Машҳур турк актрисаси Ҳанде Эрчел кутилмаган имидж ўзгариши билан яна мухлислар эътиборига тушди. Актриса сочларини сариқ рангга бўяб, одатдагидан бутунлай бошқача кўринишда намоён бўлди.
Ҳанде Эрчелнинг янги қиёфаси акс этган сурат ва видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Актрисанинг соч рангини ўзгартиргани мухлислар орасида турлича фикрлар уйғотди.
Актрисанинг янги образи кутилмаган ўзгариш сифатида қарши олинди.
Айрим мухлислар унинг янги соч ранги ўзига ярашмаганини таъкидлаган бўлса, бошқалар актрисанинг янгича қиёфасини муҳокама қилишда давом этмоқда. Актрисанинг бу ўзгариши доимийми ёки янги лойиҳа учун яратилган образми — ҳозирча номаълум. Шу сабабли унинг мухлислари Ҳанде Эрчелнинг кейинги кўринишини қизиқиш билан кутмоқда.
Изоҳлар 0
…