Соҳиба образи билан танилган актриса нима сабабдан кеч турмуш қургани ҳақида очиқ гапирди

·96·Маданият
Соҳиба образи билан танилган актриса нима сабабдан кеч турмуш қургани ҳақида очиқ гапирди

Соҳиба образи орқали танилган актриса Фотима Назарова 2022 йилдаги интервьюсида нима сабабдан кеч турмуш қургани ҳақидаги саволга жавоб берган.

Суҳбат давомида актрисадан: “Нега кеч турмуш қургансиз?” деб сўрашган. У эса бу борада ўз фикрларини самимий тарзда билдириб, умр йўлдошини кутиб яшаганини айтган.

“Ўғил боланинг уйлангиси келса, ота-онаси совчиликка боради. Ҳиндистонда яшаганимда, ўзим совчи бўлиб борармидим? Тақдиримда қандай инсон бор экан, қачон учраркан, деб кутиб яшайверганман. Аслида, Аллоҳ чевар-да”, — дея жавоб берган актриса.

Шундан сўнг Фотима Назарова Ҳиндистоннинг машҳур “Ом Шанти Ом” фильмидан парча келтирган. Актрисанинг жавоби унинг турмуш қуриш масаласида ўз тақдирини кутгани ва бу борада Яратганнинг иродасига ишонганини кўрсатади.

Фотима НазароваОм Шанти ОмҲиндистонКеч турмуш қуриш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?6 май 19:00Актриса Ҳувайдонинг "келин излаш" ҳақидаги ҳажвияси тармоқларни ларзага солди (видео)Актриса Ҳувайдонинг "келин излаш" ҳақидаги ҳажвияси тармоқларни ларзага солди (видео)24 сентябр 11:58Зуля роли юлдузи Барчин Ғофурова ҳаётидаги оғир синовлар ҳақида сўзлаб бердиЗуля роли юлдузи Барчин Ғофурова ҳаётидаги оғир синовлар ҳақида сўзлаб берди2 май 20:0081 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда17 июн 13:40Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди2 июл 15:16Актриса Ситора Фармонова гўзал образи билан кўриниш бердиАктриса Ситора Фармонова гўзал образи билан кўриниш берди15 май 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди