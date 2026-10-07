“Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?” — Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси қизининг гапларини эслади

·47·Маданият
“Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?” — Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси қизининг гапларини эслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Актриса ва дизайнер Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси Гулмира Муҳаммедова қизи бир пайтлар кўп касбларга улгура олмаганидан норози бўлиб, «Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?» дея ҳазил аралаш онасидан сўраганини эслади.
  • Гулмира Муҳаммедова қизи йўқлигида унинг ўрнига халқаро мода намойишларида дизайнер, раҳбар ва модел сифатида қатнашган, шунингдек, журналистларга интервю берган.

Актриса ва дизайнер Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси Гулмира Муҳаммедова «Хоп бўлади» подкастида қизининг фаолияти билан боғлиқ қизиқ воқеаларни эслади.

Гулмира Муҳаммедованинг айтишича, Шаҳзода бир пайтлар бир нечта касбни бир вақтнинг ўзида олиб бориш қийинлигини айтиб, онасидан «Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?» дея ҳазил аралаш норози бўлган.

«Шаҳзоданинг касби шунчалик кўп эдики, у нуқул мендан норози бўларди. “Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз? Шунча касбим кўплигидан ҳаммасига улгура олмаяпман”, дерди.

Фотима суратга олишга кетса, Зуҳра ательеда мижоз қабул қиларди. Ёки безакларини қилиб, расмини чизиб, янги модалар яратиб, тикарди. Ёки журналистга бориб, Зуҳра интервю бериб турса, Фотима бошқа ишларни қилиб турарди. Қайси бирига улгуришни билмайман», — деганда мен унга битта гапни айтганман.

“Шукр қил, сен Фотима ва Зуҳра бўлиб туғилмаган бўлсанг ҳам, сенда учта қизнинг кучи бор. Мен эса сенга Фотима-Зуҳра бўлиб ёнингда юрибман-ку”, деганман», — дея эслайди Гулмира Муҳаммедова.

Унинг сўзларига кўра, Шаҳзода Самарқандга тўй хизматига ёки бошловчиликка кетган пайтларда ўзи ҳам қизининг ишларини бажариб турган. Жумладан, халқаро мода намойишларида дизайнер, раҳбар ва модель сифатида қатнашган.

«Шаҳзода Самарқандга тўйга хизматга, бошловчиликка кетарди. Мен эса халқаро мода намойишларида саҳнага чиқардим. Дизайнер бўлиб ҳам, раҳбар бўлиб ҳам, модель бўлиб ҳам қатнашардим. Гўё иккига бўлиниб олгандик», — дейди у.

Гулмира Муҳаммедова Шаҳзоданинг ишларини яхши билгани сабабли, қизи йўқ пайтларда унинг ўрнига журналистларга интервью берганини ҳам айтди.

«Шаҳзода ательесида нозик мижозларини чақириб қўйган бўлса, журналистга интервью беришга унинг ўрнига мен борардим. Шаҳзоданинг продюсери, администратори, раҳбари ва онаси сифатида барча ишларини олиб борганман. Унинг иши, соҳаси ва нималар ҳақида гапириши кераклигини яхши билардим. Шу сабабли унинг ўрнига интервюга мен борардим. Баъзан журналистларнинг ўзлари ҳам келишарди, Шаҳзода ишхонада бўлмаган пайтларда интервьюни мен берардим», — дея гапириб берди Гулмира Муҳаммедова.

Шаҳзода МуҳаммедоваГулмира МуҳаммедоваХоп бўлади подкастСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)Кеча 02:48Шаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб бердиШаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб берди21 сентябр 14:39“Нега мен хунукман деб ойнага қараб йиғлаганман” — Зуҳра Солиева оғир кунларини эслади“Нега мен хунукман деб ойнага қараб йиғлаганман” — Зуҳра Солиева оғир кунларини эслади1 июн 13:06Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари10 сентябр 13:18Шаҳзода Муҳаммедова “Иблис Прада кияди” фильмидаги Миранда Пристли образида (видео)Шаҳзода Муҳаммедова “Иблис Прада кияди” фильмидаги Миранда Пристли образида (видео)21 август 22:16Зуҳра Ашурова: Саҳна ва экранни забт этган маҳоратли актриса сириЗуҳра Ашурова: Саҳна ва экранни забт этган маҳоратли актриса сири21 апрел 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди