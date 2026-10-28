Disney маликаларининг образлари ортида ҳақиқий актриса турганини биласизми?

·62·Маданият
Disney маликаларининг образлари ортида ҳақиқий актриса турганини биласизми?

Болалигимиздан севиб томоша қиладиган Disney мультфильмларидаги маликалар ва бошқа аёл қаҳрамонларнинг нафис ҳаракатлари тасодифан яратилмаган. Уларнинг образларини жонлантиришда америкалик актриса ва раққоса Хелен Стэнли муҳим роль ўйнаган.

1950 йилда экранларга чиққан «Золушка» мультфильмида бош қаҳрамоннинг юриши, тана ҳаракатлари ва юз ифодаларини яратишда аниматорлар айнан Стэнли ижросидан намуна олишган. Актриса саҳналарни жонли ижро этган, аниматорлар эса унинг ҳаракатларини кузатиб, чизмаларга кўчиришган.

Zolushka multfilmi sahnasi va uning asos qilib olingan jonli aktyorlar bilan taqqoslanishi.

1959 йилда намойиш этилган «Уйқудаги малика» мультфильмида Аврора образи устида ишлашда ҳам Стэнли ҳаракатларидан фойдаланилган. Унинг нафис юриши ва имо-ишоралари қаҳрамоннинг экрандаги табиий кўринишига ёрдам берган.

Uyqudagi go'zal multfilm qahramoni va uni jonlantirgan aktrisaning yonma-yon surati.

Қизиғи, актриса 1961 йилда намойиш этилган «101 далматин» мультфильмидаги Анита Радклифф образи учун ҳам жонли намуна бўлган. Бироқ Анита образига бошқа актриса — Лиза Дэвис овоз берган.

Disney malikalari va ularning tirik prototiplari aks etgan kollaj.

Шуни таъкидлаш керакки, Хелен Стэнли бу қаҳрамонларга овоз берган актриса эмас, балки аниматорлар учун жонли ҳаракат намунасини яратган ижрочи эди. Аниматорлар унинг ҳаракатларини ўрганиб, уларни анимация орқали қайта яратишган.

Демак, болалигимиздан таниш Disney қаҳрамонларининг табиий ҳаракатлари ортида нафақат аниматорларнинг маҳорати, балки ҳақиқий актрисанинг ижроси ҳам мужассам.

Хелен СтэнлиDisneyАнимацияЗолушка
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернетни забт этган оқ шер — Луна барчани ҳайратда қолдирдиИнтернетни забт этган оқ шер — Луна барчани ҳайратда қолдирди1 июн 21:18Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир10 октябр 14:03Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?9 октябр 13:24Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиЎзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олди21 сентябр 18:21Зуля роли юлдузи Барчин Ғофурова ҳаётидаги оғир синовлар ҳақида сўзлаб бердиЗуля роли юлдузи Барчин Ғофурова ҳаётидаги оғир синовлар ҳақида сўзлаб берди2 май 20:00АҚШлик актриса “Аватар” фильмида ўз қиёфасидан рухсатсиз фойдаланишгани учун Жеймс Кемерон ва Disney’ни судга бердиАҚШлик актриса “Аватар” фильмида ўз қиёфасидан рухсатсиз фойдаланишгани учун Жеймс Кемерон ва Disney’ни судга берди10 май 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди