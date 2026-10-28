Disney маликаларининг образлари ортида ҳақиқий актриса турганини биласизми?
Болалигимиздан севиб томоша қиладиган Disney мультфильмларидаги маликалар ва бошқа аёл қаҳрамонларнинг нафис ҳаракатлари тасодифан яратилмаган. Уларнинг образларини жонлантиришда америкалик актриса ва раққоса Хелен Стэнли муҳим роль ўйнаган.
1950 йилда экранларга чиққан «Золушка» мультфильмида бош қаҳрамоннинг юриши, тана ҳаракатлари ва юз ифодаларини яратишда аниматорлар айнан Стэнли ижросидан намуна олишган. Актриса саҳналарни жонли ижро этган, аниматорлар эса унинг ҳаракатларини кузатиб, чизмаларга кўчиришган.
1959 йилда намойиш этилган «Уйқудаги малика» мультфильмида Аврора образи устида ишлашда ҳам Стэнли ҳаракатларидан фойдаланилган. Унинг нафис юриши ва имо-ишоралари қаҳрамоннинг экрандаги табиий кўринишига ёрдам берган.
Қизиғи, актриса 1961 йилда намойиш этилган «101 далматин» мультфильмидаги Анита Радклифф образи учун ҳам жонли намуна бўлган. Бироқ Анита образига бошқа актриса — Лиза Дэвис овоз берган.
Шуни таъкидлаш керакки, Хелен Стэнли бу қаҳрамонларга овоз берган актриса эмас, балки аниматорлар учун жонли ҳаракат намунасини яратган ижрочи эди. Аниматорлар унинг ҳаракатларини ўрганиб, уларни анимация орқали қайта яратишган.
Демак, болалигимиздан таниш Disney қаҳрамонларининг табиий ҳаракатлари ортида нафақат аниматорларнинг маҳорати, балки ҳақиқий актрисанинг ижроси ҳам мужассам.
Изоҳлар 0
…