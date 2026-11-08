«Қизингизми ёки рафиқангизми?» — Фаррух Комиловнинг қизи билан боғлиқ қизиқ ҳолат (видео)

·0·Маданият
«Қизингизми ёки рафиқангизми?» — Фаррух Комиловнинг қизи билан боғлиқ қизиқ ҳолат (видео)

Хонанда Фаррух Комилов «Ширчой» кўрсатувида оиласи ҳақида қизиқарли маълумотларни ошкор қилди. Санъаткор 19 ёшида турмуш қургани, 16 ёшга кираётган қизи билан кўриниш берганида эса одамлар уларни ота-қиз эмас, эр-хотин деб ўйлашлари ҳақида гапирди.

Кўрсатув бошловчилари хонандадан қизи билан турли жойларга борганда одамлар уларни қандай қабул қилиши билан қизиқди.

«Кўп жойга борганингизда қизингиз билан ўтирсангиз, нима дейишади? Қизингиз демай, турмуш ўртоғингизми, деб сўрашмайдими?» — дея савол берди бошловчилар.

«Қизимга: “Турмуш ўртоғингизми?” деб айтишади», — дея жавоб берди Фаррух Комилов.

Шундан сўнг бошловчилар хонанданинг эрта оила қурганига эътибор қаратди. Улар санъаткор 21–22 ёшларида турмуш қурган бўлса керак, деб тахмин қилди. Бироқ Фаррух Комилов бундан ҳам ёш бўлганини айтди.

«19 ёшимда уйланганман. Тўйимдан икки ой ўтиб, 20 ёшга тўлганман», — деди хонанда.

Бошловчилар унинг ёш кўринишини ҳам айнан эрта оила қургани билан боғлаб, қизининг ёшини сўради. Санъаткор қизи 16 ёшга кираётганини ва яқинда лицейга ўқишга кирганини маълум қилди.

Yigitning kichik qizaloq bilan tushgan ikki xil ko'rinishdagi surati.

Суҳбат давомида бошловчилардан бири яна бир қизиқарли мавзуни кўтарди. У яқин икки-уч йил ичида хонанда қизини узатиши, тўйда ёш қуда бўлиб туриши мумкинлигини айтиб, қизини турмушга бериш ота учун қанчалик оғир бўлиши ҳақида сўради.

«Ҳеч тасаввур қилганмисиз, қизингизни узатадиган кун келишини? Ахир қизини турмушга бераётган ота гўё юрагининг бир парчасини узатиб юбораётгандек бўлади. Бу ҳақда ўйлаб кўрганмисиз?» — дея юзланди бошловчи.

Фаррух Комилов эса бу ҳақда ҳали жиддий ўйламаганини, аммо қизини узатиш осон бўлмаслигини таъкидлади.

«Йўқ, менимча, ҳозир ёнимда-ку. Барибир оғир бўлса керак», — деди у.

Кўрсатувдан сўнг ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам хонанданинг ёш кўринишига эътибор қаратмоқда.

Фаррух КомиловШирчойЎзбек шоу-бизнеси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео) Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео)3 октябр 22:42Фарруҳ Комилов нечи ёшда уйлангани ва тез орада қуда бўлиши мумкинлиги ҳақида фикрини билдирди (видео)Фарруҳ Комилов нечи ёшда уйлангани ва тез орада қуда бўлиши мумкинлиги ҳақида фикрини билдирди (видео)Бугун 00:33«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)28 октябр 18:37Голливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурдиГолливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурди3 октябр 01:17Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир10 октябр 14:03Моника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаётиМоника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаёти1 октябр 21:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди