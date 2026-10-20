Озода Нурсаидовага аслида нима бўлган? Шифокор барча тафсилотларни очиқлади (видео)

·92·Маданият
Озода Нурсаидовага аслида нима бўлган? Шифокор барча тафсилотларни очиқлади (видео)

Хонанда Озода Нурсаидова бошидан кечирган жарроҳлик амалиёти тафсилотлари маълум бўлди. Санъаткорни операция қилган нейрохирург Маҳкамжон Маҳкамов унинг қандай касаллик сабаб шифохонага ётқизилгани ва ҳозирги аҳволи ҳақида маълумот берди.

Шифокорнинг айтишича, хонанда шифохонага кучли бош оғриғи, бош айланиши, кўнгил айниши ва умумий ҳолсизлик шикоятлари билан шошилинч мурожаат қилган. Текширувлар, жумладан, МРТ натижасида унда субдурал гематома, яъни мия пардалари орасида қон тўпланиши аниқланган.

Жарроҳнинг тушунтиришича, бундай ҳолат кўпинча бош жароҳати оқибатида юзага келади. Бироқ айрим вазиятларда кучаниш ёки веноз босимнинг ошиши ҳам қон томирининг ёрилишига сабаб бўлиши мумкин. Шифокор хонанданинг ҳолатида ҳам жисмоний зўриқиш эҳтимолий омиллардан бири бўлганини қайд этган.

Озода Нурсаидовага краниотомия операцияси ўтказилиб, тўпланган қон олиб ташланган. Шундан сўнг у ўн кун давомида шифокорлар назоратида бўлган.

Мутахассиснинг маълумотига кўра, ҳозирда хонанданинг аҳволи яхши, неврологик нуқсонлар аниқланмаган. Касалликнинг қайталаниш эҳтимоли ҳам жуда паст. Шифокор унинг тахминан бир ярим ойдан сўнг иш фаолиятига қайтиши мумкинлигини билдирган.

Озода Нурсаидова ҳам аввалроқ ижтимоий тармоқлардаги мурожаатида ўзини анча яхши ҳис қилаётганини айтиб, шифокорлар ва уни қўллаб-қувватлаган мухлисларига миннатдорлик билдирган эди.

Хонанда Озода НурсаидоваМаҳкамжон Маҳкамовсубдурал гематомакраниотомия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Операциядан сўнг Озода Нурсаидованинг аҳволи қандай? (видео)Операциядан сўнг Озода Нурсаидованинг аҳволи қандай? (видео)17 октябр 16:16Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)24 май 10:53Мухлислар хавотирда: Озода Нурсаидова нейрохирургия бўлимида даволанаётгани айтилмоқда (видео)Мухлислар хавотирда: Озода Нурсаидова нейрохирургия бўлимида даволанаётгани айтилмоқда (видео)3 октябр 16:26Ҳуррият Исроилова Юлдуз Усмонова ва Озода Нурсаидованинг қандай талаба бўлгани ҳақида айтдиҲуррият Исроилова Юлдуз Усмонова ва Озода Нурсаидованинг қандай талаба бўлгани ҳақида айтди24 июл 04:00Озода Нурсаидовага мухлиси томонидан ноодатий совға тақдим этилдиОзода Нурсаидовага мухлиси томонидан ноодатий совға тақдим этилди21 май 15:20Озода Нурсаидова мухлисининг болалик орзусини рўёбга чиқариб барчанинг эътибор марказида!Озода Нурсаидова мухлисининг болалик орзусини рўёбга чиқариб барчанинг эътибор марказида!19 май 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди