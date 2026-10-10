Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди

·1·Маданият
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди

Хонанда Озода Нурсаидованинг опаси касаллиги сабаб бекор қилинган концертлар учун чипталар пулини қайтариш масаласи муҳокама қилинмоқда. Хонанда ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали ушбу ҳолат юзасидан изоҳ бериб, мухлисларнинг мурожаатларига муносабат билдирди.

Озода Нурсаидованинг ёзишича, Термиздаги концерт учун сотилган чипталар пулининг 100 фоизи ташкилотчиларга қайтариб берилган. Бироқ унинг таъкидлашича, ташкилотчилар билан боғланилганда маблағ тўлиқ қайтарилгани айтилмоқда, аммо айрим мухлислар ҳанузгача пулларини ололмаганидан норози.

Озода Нурсаидова пулини қайтариб ололмаган мухлисларга тегишли идораларга мурожаат қилишни тавсия қилган. Шунингдек, бу борада норозилиги бор инсонларни изоҳларда ўз фикрларини ёзиб қолдиришга чақирган.

Хонанданинг ёзишича, ушбу масала юзасидан унинг шахсий хабарлар бўлимига ҳам кўплаб мурожаатлар келиб тушган.

Ҳозирча чипталар учун пулни қайтариш жараёнида юзага келган ҳолатлар ва айрим мухлислар маблағни нима сабабдан ололмаётгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Озода НурсаидоваТермизчипталар пулини қайтаришконцертлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)24 май 10:53Озода Нурсаидова концертда қайси қўшиғини кўнгилдан, хотиралар билан куйлади?Озода Нурсаидова концертда қайси қўшиғини кўнгилдан, хотиралар билан куйлади?17 май 11:21Озода Нурсаидова 10 кунлик концерт дастурига старт бердиОзода Нурсаидова 10 кунлик концерт дастурига старт берди13 май 10:41Озода Нурсаидова бу гал концерт учун қандай саҳна имижларини танлади?Озода Нурсаидова бу гал концерт учун қандай саҳна имижларини танлади?18 май 05:44Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортдиСўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди15 май 13:57Озода Нурсаидовага мухлиси томонидан ноодатий совға тақдим этилдиОзода Нурсаидовага мухлиси томонидан ноодатий совға тақдим этилди21 май 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар