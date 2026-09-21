Озода Нурсаидова қўшиқ яратилиши ҳақида гапирди: “Кўк жигули” хит бўлишини кутмагандим” (видео)

·5·Маданият
Озода Нурсаидова қўшиқ яратилиши ҳақида гапирди: “Кўк жигули” хит бўлишини кутмагандим” (видео)

Хонанда Озода Нурсаидова интервюларидан бирида машҳур “Кўк жигули” қўшиғининг яратилиш тарихи ҳақида гапирди. Санъаткор ушбу қўшиқни ретро услубида яратганини, аммо унинг бунчалик оммалашиб кетишини кутмаганини айтди.

“Мен кўп жанрларда ижод қилганман. 300 дан ортиқ қўшиғим бўлса, улар орасида халқ жанри, мақом, халқ қўшиқлари, фольклор, юмористик ва жиддий фалсафий қўшиқлар, ватан ҳақидаги асарлар ҳам бор. Умуман, ижодимда турли жанрларни учратиш мумкин.

'Кўк жигули' қўшиғимни эса ретро услубида қилиб кўрай, деб яратганман. 'Ҳозир ҳамма қиляпти, мен ҳам бир қилиб кўрай', деганман. Унинг бунчалик хит бўлиб кетишини ҳеч кутмаганман”, — деди хонанда.

Озода Нурсаидованинг таъкидлашича, қўшиқ унинг ёшлиги билан боғлиқ хотираларни ҳам акс эттиради. У асарда ўз ҳаётидан айрим лавҳаларни акс эттирганини айтди.

“Эслайдиган нарсаларим кўп. Чунки бу айнан менинг ёшлигим, ўша қиз менинг ёшлигимни ўйнаган. Тушунтира олдимми? Яъни бу ўзимнинг ҳаётимдан олинган нарса. Қўшиқ сўзларини ҳам ўзимиз ёздик. Мусиқасини укаларимиз билан бирга ишладик, бу жамоавий иш бўлди. Клип ғояси ва бошқа жиҳатларнинг барчаси жамоа иши. Лекин, албатта, қўшиқни ўз ҳаётимдан келиб чиқиб яратганман”, — дея маълум қилди Озода Нурсаидова.

Озода НурсаидоваКўк жигулиКўк жигули қўшиғиЎзбекистон музыка
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тейлор Свифт эрининг тачдаунидан сўнг никоҳ узугини кўрсатди: “Бу — менинг эрим!” (видео)Тейлор Свифт эрининг тачдаунидан сўнг никоҳ узугини кўрсатди: “Бу — менинг эрим!” (видео)Бугун, 19:24Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиЎзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиБугун, 18:21Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланадиТурк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланадиБугун, 18:07Таниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатдиТаниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатдиБугун, 17:53Рол учун сочидан воз кечган ўзбек актрисалари кимлар?Рол учун сочидан воз кечган ўзбек актрисалари кимлар?Бугун, 17:10Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ