Озода Нурсаидова қўшиқ яратилиши ҳақида гапирди: “Кўк жигули” хит бўлишини кутмагандим” (видео)
Хонанда Озода Нурсаидова интервюларидан бирида машҳур “Кўк жигули” қўшиғининг яратилиш тарихи ҳақида гапирди. Санъаткор ушбу қўшиқни ретро услубида яратганини, аммо унинг бунчалик оммалашиб кетишини кутмаганини айтди.
“Мен кўп жанрларда ижод қилганман. 300 дан ортиқ қўшиғим бўлса, улар орасида халқ жанри, мақом, халқ қўшиқлари, фольклор, юмористик ва жиддий фалсафий қўшиқлар, ватан ҳақидаги асарлар ҳам бор. Умуман, ижодимда турли жанрларни учратиш мумкин.
'Кўк жигули' қўшиғимни эса ретро услубида қилиб кўрай, деб яратганман. 'Ҳозир ҳамма қиляпти, мен ҳам бир қилиб кўрай', деганман. Унинг бунчалик хит бўлиб кетишини ҳеч кутмаганман”, — деди хонанда.
Озода Нурсаидованинг таъкидлашича, қўшиқ унинг ёшлиги билан боғлиқ хотираларни ҳам акс эттиради. У асарда ўз ҳаётидан айрим лавҳаларни акс эттирганини айтди.
“Эслайдиган нарсаларим кўп. Чунки бу айнан менинг ёшлигим, ўша қиз менинг ёшлигимни ўйнаган. Тушунтира олдимми? Яъни бу ўзимнинг ҳаётимдан олинган нарса. Қўшиқ сўзларини ҳам ўзимиз ёздик. Мусиқасини укаларимиз билан бирга ишладик, бу жамоавий иш бўлди. Клип ғояси ва бошқа жиҳатларнинг барчаси жамоа иши. Лекин, албатта, қўшиқни ўз ҳаётимдан келиб чиқиб яратганман”, — дея маълум қилди Озода Нурсаидова.
Изоҳлар 0
…