Хонанда Озода Нурсаидова операциядан сўнг яна ижодга қайтди! (видео)

·4·Маданият
Хонанда Озода Нурсаидова операциядан сўнг яна ижодга қайтди! (видео)

Хонанда Озода Нурсаидова операциядан кейин соғлиғини тиклаб, ижодий фаолиятини давом эттиришга киришди. Ижтимоий тармоқларда эълон қилинган видеоларда санъаткорнинг шифокорлар тавсиясига кўра муайян муддат даволаниш ва тикланиш жараёнидан ўтгани акс этган.

Орадан роппа-роса 35 кун ўтиб, хонанда яна мухлислари билан юзма-юз бўлди. У шифокори ижодга қайтишига рухсат берганини айтиб, бекор ўтиришни истамаслигини билдирди.

“Бекор ўтиришни хоҳламайман. Шифокорим рухсат бердилар, мана, яна мен ижоддаман. Мени қўллаб-қувватлаганларга каттакон раҳмат”, — деди хонанда.

Шунингдек, у Instagram саҳифасидаги видеосига “Роппа-роса 35 кун ўтиб яна сизлар биланман. Ҳаммага раҳмат”, дея изоҳ қолдирди.

Озода Нурсаидованинг ижодга қайтганидан хабар топган мухлислари унинг соғайганидан мамнун эканини билдиришмоқда. Улар хонандага мустаҳкам соғлиқ тилаб, янги қўшиқларини интиқлик билан кутишларини ёзишмоқда.

Озода НурсаидоваЎзбек эстрадасиШоу-бизнес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озода Нурсаидова шифохонадан чиққач илк бор кўриниш берди (видео)Озода Нурсаидова шифохонадан чиққач илк бор кўриниш берди (видео)22 октябр 18:41Хонанда Умидахон оиласида оғир жудолик юз бердиХонанда Умидахон оиласида оғир жудолик юз бердиБугун 15:52Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилдиМуниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди11 октябр 13:31Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирдиОзода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди10 октябр 21:23Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)24 май 10:53Озода Нурсаидова концертда қайси қўшиғини кўнгилдан, хотиралар билан куйлади?Озода Нурсаидова концертда қайси қўшиғини кўнгилдан, хотиралар билан куйлади?17 май 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари