Озода Нурсаидова шифохонадан чиққач илк бор кўриниш берди (видео)
Хонанда Озода Нурсаидованинг операциядан кейин шифохонадан чиққач илк бор кўриниш бергани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Видеода санъаткорнинг ҳолати яхши экани кўринади. Хонанданинг мухлислари унинг кўринишини кўриб, изоҳларда самимий тилакларини билдирмоқда. Улар Озода Нурсаидовага тезроқ соғайиб кетишини, саломатлиги тўлиқ тикланишини ва яна саҳнага қайтиб, мухлислари учун ижод қилишда давом этишини тилашмоқда.
Хонанданинг операциядан кейинги илк кўриниши мухлислари учун қувончли хабар бўлди. Улар санъаткорнинг тез орада соғайиб, яна халқ хизматида бўлишига умид қилмоқда.
Изоҳлар 0
…