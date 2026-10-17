Операциядан сўнг Озода Нурсаидованинг аҳволи қандай? (видео)

·186·Маданият
Операциядан сўнг Озода Нурсаидованинг аҳволи қандай? (видео)

Хонанда Озода Нурсаидова жарроҳлик амалиётини бошдан кечирди. Унинг синглиси операция муваффақиятли ўтганини ва опасининг аҳволи анча яхшиланганини маълум қилди.

Хонанданинг синглиси ижтимоий тармоқдаги видеода: “Худога шукр, операция яхши ўтди. Опамни дуо қилиб қўйинглар”, дея мухлислардан илтимос қилди. Шунингдек, у Озода Нурсаидованинг аҳволини ҳам кўрсатди.

Хонанданинг ўзи ҳам уни дуо қилиб, қўллаб-қувватлаган мухлислари ва халқимизга миннатдорлик билдирди.

“Худога шукр, анча яхшиман. Аввало, халқимизга, шифокорларга, ҳамкасбларимга раҳмат. Ҳаммаси тез бўлиб кетди. Менда бу нарса олдиндан бор экан. Охирги уч-тўрт ой давомида ўзимни жуда ёмон ҳис қилаётган эдим. Бу ўша ҳолатнинг аломати экан”, — деди санъаткор.

Хонанданинг аҳволи ҳақидаги хабарлар мухлисларини қувонтирди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари изоҳларда Озода Нурсаидовага тезроқ соғайиб, саломатлигини тиклаб олишини тиламоқда.

Озода Нурсаидоважарроҳлик операциясимузика синглисоғломлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)24 май 10:53Ҳуррият Исроилова Юлдуз Усмонова ва Озода Нурсаидованинг қандай талаба бўлгани ҳақида айтдиҲуррият Исроилова Юлдуз Усмонова ва Озода Нурсаидованинг қандай талаба бўлгани ҳақида айтди24 июл 04:00Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!19 май 23:42Ниҳоят “почча” деб аталаётган Озода Нурсаидованинг бўлажак турмуш ўртоғи топилди!Ниҳоят “почча” деб аталаётган Озода Нурсаидованинг бўлажак турмуш ўртоғи топилди!23 май 15:15“Тўйлар муборак” клипида Озода Нурсаидованинг жияни Эъзоза олдида ҳаяжонланиб қолдими?“Тўйлар муборак” клипида Озода Нурсаидованинг жияни Эъзоза олдида ҳаяжонланиб қолдими?14 май 06:24Озода Нурсаидованинг 2002 йилги чиқиши ҳали ҳам хит даражасидаОзода Нурсаидованинг 2002 йилги чиқиши ҳали ҳам хит даражасида28 май 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди