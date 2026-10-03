Мухлислар хавотирда: Озода Нурсаидова нейрохирургия бўлимида даволанаётгани айтилмоқда (видео)

·9·Маданият
Мухлислар хавотирда: Озода Нурсаидова нейрохирургия бўлимида даволанаётгани айтилмоқда (видео)

Ижтимоий тармоқларда хонанда Озода Нурсаидова Тошкентдаги шифохоналардан бирининг нейрохирургия бўлимида жарроҳлик амалиётини бошдан кечиргани ҳақида хабарлар тарқалмоқда.

Маълумотларга кўра, бундан тахминан бир ой аввал хонанданинг қон босими кўтарилиб кетгани сабабли бир нечта концертлари бекор қилинган эди.

Ҳозирча хонанданинг операцияси ва соғлиғи билан боғлиқ хабарлар бўйича унинг ўзи ёки вакилларидан расмий изоҳ берилгани ҳақида маълумот йўқ.

Шунга қарамай, хонанданинг мухлислари ижтимоий тармоқларда унга эзгу тилакларини билдириб, тезроқ соғайиб, саҳнага қайтишини тиламоқда.

Биз ҳам Озода Нурсаидовага Аллоҳдан комил шифо ва тезроқ соғайиб кетишини тилаб қоламиз.

Озода НурсайдоваТошкентнейрохирургиясоциал тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)24 май 10:53Озода Нурсаидова концертда қайси қўшиғини кўнгилдан, хотиралар билан куйлади?Озода Нурсаидова концертда қайси қўшиғини кўнгилдан, хотиралар билан куйлади?17 май 11:21Озода Нурсаидова мухлисининг болалик орзусини рўёбга чиқариб барчанинг эътибор марказида!Озода Нурсаидова мухлисининг болалик орзусини рўёбга чиқариб барчанинг эътибор марказида!19 май 12:37Озода Нурсаидовага мухлиси томонидан ноодатий совға тақдим этилдиОзода Нурсаидовага мухлиси томонидан ноодатий совға тақдим этилди21 май 15:20Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортдиСўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди15 май 13:57Озода Нурсаидова бу гал концерт учун қандай саҳна имижларини танлади?Озода Нурсаидова бу гал концерт учун қандай саҳна имижларини танлади?18 май 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)