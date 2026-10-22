Женнифер Лопес янги севгилисини мухлислардан яширяптими?
Америкалик хонанда ва актриса Женнифер Лопеснинг шахсий ҳаётида янги романтик муносабатлар бошланган бўлиши мумкин. Хорижий ОАВ хабарларига кўра, 57 ёшли юлдуз ўзидан 11 ёш кичик актёр Бретт Голдстин билан учрашмоқда.
Page Six нашри аноним манбага таяниб, икки машҳур шахс ўртасида романтик муносабатлар борлиги ҳақида хабар берди. Бироқ манбанинг таъкидлашича, уларнинг алоқаси ҳозирча жиддий босқичга ўтмаган.
Миш-мишларга 16 октябрь куни Лос-Анжелесда ўтказилган базм сабаб бўлган. Гувоҳларнинг сўзларига кўра, Лопес ва Голдстин тадбирга бир автомобилда келган ва кечанинг охирида ҳам бирга кетган. Шу билан бирга, улар базм давомида бир-бирига ортиқча эътибор қаратмасликка, ҳатто узоқроқ юришга ҳаракат қилган.
Женнифер Лопес ва Бретт Голдстин 2026 йилда намойиш этилган Office Romance романтик комедиясида биргаликда суратга тушган. Фильм устида ишлаш жараёнидаёқ улар ўртасида яқин муносабатлар борлиги ҳақида тахминлар пайдо бўлган.
Шунга қарамай, актёрлар июнь ойида берган интервьюларида ўзаро романтик муносабатлар ҳақидаги миш-мишларни рад этишган. Ҳозирча Лопес ва Голдстин янги муносабатлар борлигини расман тасдиқламаган. Шу сабабли улар ҳақидаги хабарлар ҳозирча ОАВда тарқалган тахминлар даражасида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…