Женнифер Лопес янги севгилисини мухлислардан яширяптими?

·0·Маданият
Женнифер Лопес янги севгилисини мухлислардан яширяптими?

Америкалик хонанда ва актриса Женнифер Лопеснинг шахсий ҳаётида янги романтик муносабатлар бошланган бўлиши мумкин. Хорижий ОАВ хабарларига кўра, 57 ёшли юлдуз ўзидан 11 ёш кичик актёр Бретт Голдстин билан учрашмоқда.

Page Six нашри аноним манбага таяниб, икки машҳур шахс ўртасида романтик муносабатлар борлиги ҳақида хабар берди. Бироқ манбанинг таъкидлашича, уларнинг алоқаси ҳозирча жиддий босқичга ўтмаган.

Миш-мишларга 16 октябрь куни Лос-Анжелесда ўтказилган базм сабаб бўлган. Гувоҳларнинг сўзларига кўра, Лопес ва Голдстин тадбирга бир автомобилда келган ва кечанинг охирида ҳам бирга кетган. Шу билан бирга, улар базм давомида бир-бирига ортиқча эътибор қаратмасликка, ҳатто узоқроқ юришга ҳаракат қилган.

Женнифер Лопес ва Бретт Голдстин 2026 йилда намойиш этилган Office Romance романтик комедиясида биргаликда суратга тушган. Фильм устида ишлаш жараёнидаёқ улар ўртасида яқин муносабатлар борлиги ҳақида тахминлар пайдо бўлган.

Шунга қарамай, актёрлар июнь ойида берган интервьюларида ўзаро романтик муносабатлар ҳақидаги миш-мишларни рад этишган. Ҳозирча Лопес ва Голдстин янги муносабатлар борлигини расман тасдиқламаган. Шу сабабли улар ҳақидаги хабарлар ҳозирча ОАВда тарқалган тахминлар даражасида қолмоқда.

Женнифер ЛопесБретт ГолдстинOffice Romance
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!18 сентябр 19:28Ажрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиАжрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш берди5 август 04:53Женнифер Лопес 57 ёшни қарши олдиЖеннифер Лопес 57 ёшни қарши олди25 июл 19:4998 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган18 июн 13:06Женнифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирдиЖеннифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирди8 июн 15:55Ким У Бин саратон билан курашганида севгилиси уни тарк этмади: жуфтлик 10 йилдан сўнг турмуш қурдиКим У Бин саратон билан курашганида севгилиси уни тарк этмади: жуфтлик 10 йилдан сўнг турмуш қурди19 октябр 20:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир