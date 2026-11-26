Женнифер Лопеснинг миллионлаб долларлик узуклар коллекцияси мухлислар эътиборида!
Дунёга машҳур америкалик хонанда Женнифер Лопес ўзининг нишон узуклари коллекциясини кўз-кўз қилиб, мухлислар эътиборини тортди. 57 ёшли санъаткор тақинчоқлар акс этган суратни улашиб, унга ҳазиломуз изоҳ қолдирди: «Тез орада коллекциямга яна биттасини қўшаман».
Маълумотларга кўра, Лопес шу кунгача олти марта турмуш қуриш таклифини олган. Қизиғи, ушбу таклифларнинг иккитаси актёр Бен Аффлек томонидан билдирилган. Уларнинг илк унаштируви 2002 йилда бўлган, жуфтлик 2021 йилда муносабатларини қайта тиклагач, 2022 йилда яна унаштирилган.
Хонанданинг узуклари турли даврларда турли инсонлар томонидан совға қилинган. Улар орасида пушти, кўк ва яшил олмослар билан безатилган қимматбаҳо тақинчоқлар ҳам бор. Айниқса, Бен Аффлек 2022 йилда совға қилган яшил олмосли узук ўзининг ноёблиги билан ажралиб туради.
Оммавий ахборот воситалари ва заргарлик буюмлари бўйича нашрлар ҳисоб-китобларига кўра, Лопеснинг олти нишон узугидан иборат коллекцияси қиймати тахминан 10 миллион доллардан 17 миллион долларгача баҳоланади. Аниқ нархлар эса олмосларнинг хусусиятлари ва баҳолаш мезонларига қараб фарқ қилади.
Хонанданинг «яна биттасини қўшаман» деган изоҳи мухлислар орасида қизиқиш уйғотди. Бироқ бу гап янги унаштирув ёки турмуш қуриш режаси борлигини тасдиқламайди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…