Лос-Анжелесда шов-шувли ҳибс: АҚШда Хитой фойдасига айғоқчилик қилган аёл қўлга олинди

·40·Дунё
Лос-Анжелесда шов-шувли ҳибс: АҚШда Хитой фойдасига айғоқчилик қилган аёл қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ)
  • Лос-Анжелес халқаро аеропортида 34 ёшли Ванъин Чжан исмли аёлни ҳибсга олди.
  • У АҚШ қонунчилигига зид равишда хорижий агент сифатида рўйхатдан ўтмасдан, Хитой махсус хизматлари топшириқларини бажариб келганликда гумонланмоқда.
  • Ванъин Чжан Тайван президенти Лай Синденинг ўғли Лай Тин-ю ортидан яширин кузатув олиб борган ва компромат маълумотларни Хитойдаги кураторларга узатган.

АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) халқаро миқёсда катта сиёсий резонанс уйғотган махсус операцияни амалга оширди. Нуфузли Bloomberg ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, Лос-Анжелес халқаро аэропортида Тайван президенти Лай Циндэнинг ўғли ортидан яширин кузатув олиб борган 34 ёшли Ванъин Чжан ҳибсга олинди.

У АҚШ қонунчилигига зид равишда хорижий агент сифатида рўйхатдан ўтмасдан, Хитой махсус хизматлари топшириқларини бажариб келганликда гумон қилинмоқда.

Нишонда — президентнинг ўғли: Айғоқчилик қандай амалга оширилган?

Тергов ҳужжатларида келтирилишича, Ванъин Чжаннинг асосий нишони Тайван раҳбарининг ўғли Лай Тин-ю бўлган:

  • Компромат йиғиш: Гумонланувчи Лай Тин-юнинг шахсий ҳаёти ва кундалик ҳаракатларига оид маълумотларни тўплаш билан шуғулланган;

  • Кузатув усуллари: Аёл уни яширинча суратга ва видеога олган, унга тегишли автомобилларнинг давлат рақамларини, учрашув жойлари ва алоқаларини синчковлик билан қайд этиб борган;

  • Маълумотларни узатиш: Тўпланган барча компромат ва таҳлилий ҳисоботлар мунтазам равишда Хитойдаги кураторларга етказилган.

ФҚБ ходимларининг таъкидлашича, агент ўзининг фош бўлишига йўл қўймаслик учун қиёфасини ўзгартириш ва конспирациянинг турли мураккаб усулларидан фаол фойдаланган. Айни дамда у Лос-Анжелесда ҳибсда сақланмоқда ва суд жараёнини кутмоқда.

Геосиёсий босим: F-16 қирувчилари ва кескинлик фони

Ушбу жосуслик можароси Пекин ва Тайбэй муносабатлари ҳаддан ташқари кескинлашган, шунингдек, АҚШ билан қарама-қаршилик кучайган муҳим паллага тўғри келди:

  • Ҳарбий омил: Ҳодиса АҚШ томонидан Тайванга янги авлод F-16 қирувчи самолётларини етказиб бериш бўйича амалий қадамлар фаоллашган бир вақтда содир бўлди;

  • Босим ричаги: Таҳлилчиларнинг фикрича, Тайван президентининг яқин оила аъзоларига қаратилган бундай яширин операциялар юқори сиёсий раҳбариятга руҳий ва ахборий босим ўтказиш мақсадида амалга оширилган бўлиши мумкин.

АҚШ ва Хитой махсус хизматлари ўртасидаги мазкур тўқнашув Тинч океани минтақасидаги хавфсизлик муаммоларини яна бир бор халқаро кун тартибининг марказига олиб чиқди.

ФБИЛай ЦиндэВанъин ЧжанТайван президентининг ўғли
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда хитойлик жосус аёл қўлга олинди: у кимни кузатган?АҚШда хитойлик жосус аёл қўлга олинди: у кимни кузатган?Бугун 07:05Бишкекнинг собиқ амалдори МХДҚ ертўласида: Азамат Кадировнинг сирли ҳибсга олиниши...Бишкекнинг собиқ амалдори МХДҚ ертўласида: Азамат Кадировнинг сирли ҳибсга олиниши...25 сентябр 09:53Арман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефисиАрман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефиси24 сентябр 11:09Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?22 сентябр 17:16Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)16 сентябр 17:35Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?