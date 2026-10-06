Лос-Анжелесда шов-шувли ҳибс: АҚШда Хитой фойдасига айғоқчилик қилган аёл қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ)
- Лос-Анжелес халқаро аеропортида 34 ёшли Ванъин Чжан исмли аёлни ҳибсга олди.
- У АҚШ қонунчилигига зид равишда хорижий агент сифатида рўйхатдан ўтмасдан, Хитой махсус хизматлари топшириқларини бажариб келганликда гумонланмоқда.
- Ванъин Чжан Тайван президенти Лай Синденинг ўғли Лай Тин-ю ортидан яширин кузатув олиб борган ва компромат маълумотларни Хитойдаги кураторларга узатган.
АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) халқаро миқёсда катта сиёсий резонанс уйғотган махсус операцияни амалга оширди. Нуфузли Bloomberg ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, Лос-Анжелес халқаро аэропортида Тайван президенти Лай Циндэнинг ўғли ортидан яширин кузатув олиб борган 34 ёшли Ванъин Чжан ҳибсга олинди.
У АҚШ қонунчилигига зид равишда хорижий агент сифатида рўйхатдан ўтмасдан, Хитой махсус хизматлари топшириқларини бажариб келганликда гумон қилинмоқда.
Нишонда — президентнинг ўғли: Айғоқчилик қандай амалга оширилган?
Тергов ҳужжатларида келтирилишича, Ванъин Чжаннинг асосий нишони Тайван раҳбарининг ўғли Лай Тин-ю бўлган:
Компромат йиғиш: Гумонланувчи Лай Тин-юнинг шахсий ҳаёти ва кундалик ҳаракатларига оид маълумотларни тўплаш билан шуғулланган;
Кузатув усуллари: Аёл уни яширинча суратга ва видеога олган, унга тегишли автомобилларнинг давлат рақамларини, учрашув жойлари ва алоқаларини синчковлик билан қайд этиб борган;
Маълумотларни узатиш: Тўпланган барча компромат ва таҳлилий ҳисоботлар мунтазам равишда Хитойдаги кураторларга етказилган.
ФҚБ ходимларининг таъкидлашича, агент ўзининг фош бўлишига йўл қўймаслик учун қиёфасини ўзгартириш ва конспирациянинг турли мураккаб усулларидан фаол фойдаланган. Айни дамда у Лос-Анжелесда ҳибсда сақланмоқда ва суд жараёнини кутмоқда.
Геосиёсий босим: F-16 қирувчилари ва кескинлик фони
Ушбу жосуслик можароси Пекин ва Тайбэй муносабатлари ҳаддан ташқари кескинлашган, шунингдек, АҚШ билан қарама-қаршилик кучайган муҳим паллага тўғри келди:
Ҳарбий омил: Ҳодиса АҚШ томонидан Тайванга янги авлод F-16 қирувчи самолётларини етказиб бериш бўйича амалий қадамлар фаоллашган бир вақтда содир бўлди;
Босим ричаги: Таҳлилчиларнинг фикрича, Тайван президентининг яқин оила аъзоларига қаратилган бундай яширин операциялар юқори сиёсий раҳбариятга руҳий ва ахборий босим ўтказиш мақсадида амалга оширилган бўлиши мумкин.
АҚШ ва Хитой махсус хизматлари ўртасидаги мазкур тўқнашув Тинч океани минтақасидаги хавфсизлик муаммоларини яна бир бор халқаро кун тартибининг марказига олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…