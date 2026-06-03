Леапмотор Б05: новый электромобиль с запасом хода 480 км по доступной цене

Китайский бренд Леапмотор выводит на рынок Великобритании свой новый электрический хэтчбек Б05. Ожидается, что эта модель, продажи которой стартуют в июле, будет значительно дешевле конкурентов, таких как Cupra Борн и Renault Мегане, с ценой от 28 995 фунтов стерлингов. Автомобиль поддерживает зарядку мощностью до 174 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 30% до 80% всего за 17 минут. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Технически Леапмотор Б05 имеет задний привод и развивает 215 л.с. и крутящий момент 177 фунт-футов. Это позволяет электромобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч (62 мили/ч) всего за 6,7 секунды. Для британского рынка выбрана самая мощная версия модели, оснащенная аккумулятором емкостью 67,1 кВт·ч и обеспечивающая запас хода 480 км (300 миль) по циклу ВЛТП.

Интерьер автомобиля насыщен современными технологиями. В частности, в стандартную комплектацию входят 14,6-дюймовый сенсорный дисплей для управления основными функциями, панорамная крыша, 19-дюймовые легкосплавные диски и передние сиденья с электроприводом. По габаритам он близок к Volkswagen Голф, а в дизайне прослеживается европейский стиль.

На китайском рынке эта модель известна под названием Лафа 5, которое основатель компании Чжу Цзянмин счел подходящим для автомобиля в спортивном стиле. Однако на международном рынке в рамках партнерства со Stellantis модель получила индекс Б05. Это является частью стратегии по укреплению позиций бренда Леапмотор на мировом рынке и привлечению более широкой аудитории.