BYD установит зарядные станции Флаш мощностью 1500 кВт в Великобритании

Китайская компания BYD планирует установить 300 сверхбыстрых зарядных устройств Флаш мощностью 1500 кВт в Великобритании до конца следующего года. Этот проект разработан как конкурент сети Tesla Суперчаргер, и к 2027 году по всей Европе планируется установить 3000 таких устройств. В компании отмечают, что станции будут располагаться преимущественно на автомагистралях через каждые 50 километров. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Хотя устройства Флаш в три раза мощнее станций Tesla, максимальную мощность 1500 кВт смогут использовать только специальные модели BYD, оснащенные двумя зарядными портами. Первым автомобилем с такой возможностью станет шутинг браке Денза З9 GT, дебют которого состоится в сентябре. Также эту систему будут поддерживать модели Денза Б5 и Денза Д9, оснащенные технологией Бладе баттерй второго поколения.

Согласно техническим характеристикам, зарядное устройство Флаш способно зарядить аккумулятор Денза З9 GT с 10 до 70 процентов всего за пять минут. Даже при температуре -30 градусов процесс займет лишь на несколько минут больше. Ожидается, что для первых британских клиентов Денза будет предоставлена услуга бесплатной зарядки в течение 18 месяцев.

Глава BYD УК Боно Ге сообщил, что компания стремится удерживать стоимость зарядки на уровне ниже 50 пенсов за 1 кВт/ч. Это значительно дешевле цен конкурентов, таких как Ионитй и Гридсерве. Столь низкая цена и высокая скорость обеспечиваются за счет работы системы с использованием специальных аккумуляторов, которые заряжаются по ночному льготному тарифу.