«Китайский Cadillac» подешевел: цены на GAC GS8 снижены

·14·Авто
«Китайский Cadillac» подешевел: цены на GAC GS8 снижены

Компания GAC объявила о прямой скидке в размере 150 тысяч рублей на свой флагманский кроссовер GAC GS8. Данное предложение распространяется на автомобили 2025 и 2026 годов выпуска. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает источник.

С учетом скидки стоимость GAC GS8 2025 года выпуска варьируется от 4,25 до 5,05 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Новая партия автомобилей 2026 года предлагается по цене от 4,4 до 5,2 миллиона рублей.

Технически GAC GS8 оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 231 л.с. Силовая установка работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Аисин и системой полного привода с подключаемой задней осью.

Из-за дизайна, напоминающего автомобили Cadillac, эту модель часто называют «китайским Cadillac». Снижение цен произошло на фоне подготовки к дебюту нового флагмана — гибридного кроссовера GAC S9.

GAC GS8АвтомобилиКитайские АвтомобилиКроссоверЦены
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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