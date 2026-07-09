Компания МГ представила новый электромобиль, который в 2027 году составит конкуренцию Renault 5

·1·Авто
Компания МГ представила новый электромобиль, который в 2027 году составит конкуренцию Renault 5

Британский исторический бренд, ставший ныне одним из гигантов китайского автопрома, компания МГ представила свой новый концепт-кар МГ Го на фестивале скорости в Гудвуде. Эта модель является первым взглядом на компактный супермини МГ 2, выход которого на рынок ожидается в 2027 году. Автомобиль предназначен для конкуренции с такими современными электрокарами, как Renault 5 и Mini Купер. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным издания Autocar, МГ Го — это не просто доступное транспортное средство, а модель, ориентированная на моду и удовольствие от вождения, воплощающая новую стратегию бренда. Длина автомобиля составляет около четырех метров, что делает его немного меньше текущей модели МГ 3. Внешне он выполнен в стиле классического «хот-хэтча» и оснащен спортивными кузовными элементами, крупными колесами и аэродинамическим диффузором.

Дизайн и новое направление бренда

Глава отдела дизайна МГ Йозеф Кабан подчеркнул, что этот концепт является «одетым для Гудвуда» вариантом серийной модели. По его словам, хотя автомобиль вдохновлен наследием прошлых спортивных моделей МГ, в частности МГ Б, он обладает не ретро-дизайном, а современным обликом, ориентированным на будущее. Кабан надеется, что эта модель станет «иконической» для бренда.

Директор по продукту МГ Мотор УК Дэвид Эллисон считает, что сегмент супермини, делающий упор на моду и стиль, является долгожданным направлением для компании. Он выразил уверенность, что новая модель МГ 2 привлечет к бренду новый слой клиентов, которые раньше даже не задумывались о покупке автомобилей МГ. Ожидается, что это будет преимущественно молодое поколение, уделяющее внимание дизайну и индивидуальности.

Глобальный рынок и британское наследие

Новый электромобиль был создан в лондонском дизайн-центре МГ и с инженерной точки зрения адаптирован к требованиям европейского и британского рынков. Интересно, что МГ активно продвигает свои британские корни не только в Европе, но и на крупных развивающихся рынках, таких как Индия. Эллисон отметил, что историческое наследие бренда играет важную роль в увеличении продаж на международной арене.

На данный момент информации о технических характеристиках автомобиля мало, однако известно следующее:

  • Полностью электрическая силовая установка;
  • Компактный кузов длиной около 4 метров;
  • Спортивная управляемость и высокая динамика;
  • Современная мультимедиа и цифровая экосистема.
Появление этой новой модели свидетельствует о продолжении экспансии бренда МГ на мировом рынке. В то время как на рынке Узбекистана активно появляются кроссоверы от BYD и других китайских брендов, такие компактные и современные электромобили, как МГ Го, в будущем могут стать достойной альтернативой для передвижения в черте города.

MGЭлектромобильАвтоRenault 5Технологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Компания Руф представила новый суперкар мощностью 1000 л.с.Компания Руф представила новый суперкар мощностью 1000 л.с.Сегодня, 15:25McLaren прощается с легендарными суперкарами В8: представлен новый 788ХСMcLaren прощается с легендарными суперкарами В8: представлен новый 788ХССегодня, 12:21Южнокорейский бренд KGM представил новый электрический пикап Муссо EVЮжнокорейский бренд KGM представил новый электрический пикап Муссо EVВчера, 19:22Пикап BYD Шарк вышел на европейский рынок: серьезный конкурент для Ford RangerПикап BYD Шарк вышел на европейский рынок: серьезный конкурент для Ford RangerВчера, 17:24BMW и3: футуристичный электромобиль, не потерявший актуальности спустя десять летBMW и3: футуристичный электромобиль, не потерявший актуальности спустя десять летВчера, 15:25Служебный автомобиль или денежная компенсация: что выгоднее для сотрудникаСлужебный автомобиль или денежная компенсация: что выгоднее для сотрудникаВчера, 13:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
В России резко упали цены на кроссоверы Li Auto: объявлены скидки
В России резко упали цены на кроссоверы Li Auto: объявлены скидки
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире