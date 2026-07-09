Компания МГ представила новый электромобиль, который в 2027 году составит конкуренцию Renault 5

Британский исторический бренд, ставший ныне одним из гигантов китайского автопрома, компания МГ представила свой новый концепт-кар МГ Го на фестивале скорости в Гудвуде. Эта модель является первым взглядом на компактный супермини МГ 2, выход которого на рынок ожидается в 2027 году. Автомобиль предназначен для конкуренции с такими современными электрокарами, как Renault 5 и Mini Купер. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным издания Autocar, МГ Го — это не просто доступное транспортное средство, а модель, ориентированная на моду и удовольствие от вождения, воплощающая новую стратегию бренда. Длина автомобиля составляет около четырех метров, что делает его немного меньше текущей модели МГ 3. Внешне он выполнен в стиле классического «хот-хэтча» и оснащен спортивными кузовными элементами, крупными колесами и аэродинамическим диффузором.

Дизайн и новое направление бренда

Глава отдела дизайна МГ Йозеф Кабан подчеркнул, что этот концепт является «одетым для Гудвуда» вариантом серийной модели. По его словам, хотя автомобиль вдохновлен наследием прошлых спортивных моделей МГ, в частности МГ Б, он обладает не ретро-дизайном, а современным обликом, ориентированным на будущее. Кабан надеется, что эта модель станет «иконической» для бренда.

Директор по продукту МГ Мотор УК Дэвид Эллисон считает, что сегмент супермини, делающий упор на моду и стиль, является долгожданным направлением для компании. Он выразил уверенность, что новая модель МГ 2 привлечет к бренду новый слой клиентов, которые раньше даже не задумывались о покупке автомобилей МГ. Ожидается, что это будет преимущественно молодое поколение, уделяющее внимание дизайну и индивидуальности.

Глобальный рынок и британское наследие

Новый электромобиль был создан в лондонском дизайн-центре МГ и с инженерной точки зрения адаптирован к требованиям европейского и британского рынков. Интересно, что МГ активно продвигает свои британские корни не только в Европе, но и на крупных развивающихся рынках, таких как Индия. Эллисон отметил, что историческое наследие бренда играет важную роль в увеличении продаж на международной арене.

На данный момент информации о технических характеристиках автомобиля мало, однако известно следующее:

Полностью электрическая силовая установка;

Компактный кузов длиной около 4 метров;

Спортивная управляемость и высокая динамика;

Современная мультимедиа и цифровая экосистема.

Появление этой новой модели свидетельствует о продолжении экспансии бренда МГ на мировом рынке. В то время как на рынке Узбекистана активно появляются кроссоверы от BYD и других китайских брендов, такие компактные и современные электромобили, как МГ Го, в будущем могут стать достойной альтернативой для передвижения в черте города.