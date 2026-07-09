Компания МГ представила новый электромобиль, который в 2027 году составит конкуренцию Renault 5
Британский исторический бренд, ставший ныне одним из гигантов китайского автопрома, компания МГ представила свой новый концепт-кар МГ Го на фестивале скорости в Гудвуде. Эта модель является первым взглядом на компактный супермини МГ 2, выход которого на рынок ожидается в 2027 году. Автомобиль предназначен для конкуренции с такими современными электрокарами, как Renault 5 и Mini Купер. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.
По данным издания Autocar, МГ Го — это не просто доступное транспортное средство, а модель, ориентированная на моду и удовольствие от вождения, воплощающая новую стратегию бренда. Длина автомобиля составляет около четырех метров, что делает его немного меньше текущей модели МГ 3. Внешне он выполнен в стиле классического «хот-хэтча» и оснащен спортивными кузовными элементами, крупными колесами и аэродинамическим диффузором.
Дизайн и новое направление брендаГлава отдела дизайна МГ Йозеф Кабан подчеркнул, что этот концепт является «одетым для Гудвуда» вариантом серийной модели. По его словам, хотя автомобиль вдохновлен наследием прошлых спортивных моделей МГ, в частности МГ Б, он обладает не ретро-дизайном, а современным обликом, ориентированным на будущее. Кабан надеется, что эта модель станет «иконической» для бренда.
Директор по продукту МГ Мотор УК Дэвид Эллисон считает, что сегмент супермини, делающий упор на моду и стиль, является долгожданным направлением для компании. Он выразил уверенность, что новая модель МГ 2 привлечет к бренду новый слой клиентов, которые раньше даже не задумывались о покупке автомобилей МГ. Ожидается, что это будет преимущественно молодое поколение, уделяющее внимание дизайну и индивидуальности.
Глобальный рынок и британское наследиеНовый электромобиль был создан в лондонском дизайн-центре МГ и с инженерной точки зрения адаптирован к требованиям европейского и британского рынков. Интересно, что МГ активно продвигает свои британские корни не только в Европе, но и на крупных развивающихся рынках, таких как Индия. Эллисон отметил, что историческое наследие бренда играет важную роль в увеличении продаж на международной арене.
На данный момент информации о технических характеристиках автомобиля мало, однако известно следующее:
- Полностью электрическая силовая установка;
- Компактный кузов длиной около 4 метров;
- Спортивная управляемость и высокая динамика;
- Современная мультимедиа и цифровая экосистема.
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