10 июля в Ташкенте отключат газ: в списке два махаллинских схода граждан
10 июля в двух районах города Ташкента будет временно приостановлено газоснабжение.
Отключение газа связано с проведением ремонтных работ, в связи с чем на указанных территориях подача газа будет отсутствовать в течение нескольких часов.
Когда отключат газ?
Сообщается, что подача природного газа будет временно приостановлена 10 июля с 11:00 до 16:00.
В этот промежуток времени будут проводиться ремонтные работы.
В каких районах не будет газа?
Газоснабжение будет временно приостановлено по следующим адресам:
Сергелийский район — махалля «Софдил»;
Янгихаётский район — махалля «Чорток».
Когда восстановят подачу газа?
По словам ответственных лиц, подача природного газа будет возобновлена после завершения ремонтных работ.
Жителей просят соблюдать осторожность и придерживаться правил техники безопасности при использовании газового оборудования в указанный период.
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