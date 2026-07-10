10 июля в Ташкенте отключат газ: в списке два махаллинских схода граждан

·26·Общество
10 июля в Ташкенте отключат газ: в списке два махаллинских схода граждан

10 июля в двух районах города Ташкента будет временно приостановлено газоснабжение.

Отключение газа связано с проведением ремонтных работ, в связи с чем на указанных территориях подача газа будет отсутствовать в течение нескольких часов.

Когда отключат газ?

Сообщается, что подача природного газа будет временно приостановлена 10 июля с 11:00 до 16:00.

В этот промежуток времени будут проводиться ремонтные работы.

В каких районах не будет газа?

Газоснабжение будет временно приостановлено по следующим адресам:

  • Сергелийский район — махалля «Софдил»;

  • Янгихаётский район — махалля «Чорток».

Когда восстановят подачу газа?

По словам ответственных лиц, подача природного газа будет возобновлена после завершения ремонтных работ.

Жителей просят соблюдать осторожность и придерживаться правил техники безопасности при использовании газового оборудования в указанный период.

ТошкентСергелиЯнгихаёт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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