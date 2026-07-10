В Узбекистане кардинально меняется порядок оплаты «больничных»: новые правила с 1 июля

·48·Узбекистан
В Узбекистане кардинально меняется порядок оплаты «больничных»: новые правила с 1 июля

В Узбекистане проводится масштабная реформа системы назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности (больничных листов). С 1 июля 2026 года в этой сфере вступает в силу совершенно новый порядок. Теперь система будет полностью цифровизирована, а ответственность за выплаты распределена между работодателем и государством. Zamin.uz собрал самые важные изменения, которые должен знать каждый сотрудник и работодатель.

Распределение ответственности: кто оплачивает первые 5 дней?

Одним из главных нововведений новой системы является четкое разграничение источников финансирования. Согласно ему, выплаты за период болезни сотрудника покрываются следующим образом:

  • Первые 5 дней болезни — оплачиваются за счет собственных средств работодателя (предприятия или организации).

  • Начиная с 6-го дня болезни — выплаты полностью финансируются Государственным фондом социального страхования.

Как трудовой стаж влияет на размер пособия?

Количество лет трудового стажа сотрудника определяет размер причитающегося ему пособия. Согласно новому правилу, к средней заработной плате применяются следующие процентные ставки:

  • Для сотрудников со стажем от 6 месяцев до 8 лет — в размере 60 процентов от средней заработной платы;

  • Для сотрудников со стажем более 8 лет — пособие по болезни выплачивается в размере 80 процентов от средней заработной платы.

Кто имеет льготы и какие ограничения установлены?

В новом порядке особое внимание уделено социально уязвимым слоям населения. В частности, для лиц с инвалидностью I и II групп, а также для многодетных родителей размер начисленного пособия будет дополнительно увеличен на 20 процентов.

Вместе с тем, в целях контроля за средствами государственного бюджета и фонда вводятся определенные ограничения:

  1. Пособие по болезни может выплачиваться максимум за 182 дня в течение года.

  2. При расчете размера пособия, независимо от размера заработной платы сотрудника, за основу берется сумма, не превышающая 10 МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

График выплат: когда поступят деньги?

Установлено, что расчеты по больничным листам будут осуществляться системно, дважды в месяц. Пособия будут поступать на счета сотрудников в следующие сроки:

До 25-го числа текущего месяца или до 10-го числа следующего месяца.

Ожидается, что новая цифровая система сократит бумажную волокиту и обеспечит прозрачность и своевременность получения выплат адресатами.

ЎзбекистонZamin.uzДавлат ижтимоий суғурта жамғармаси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая льгота для туризма в Узбекистане: предпринимателям вернут 50% НДСНовая льгота для туризма в Узбекистане: предпринимателям вернут 50% НДССегодня, 11:38Споры вокруг реформы алфавита: эксперт назвала главную опасность...Споры вокруг реформы алфавита: эксперт назвала главную опасность...Сегодня, 11:20Какая погода будет в выходные? Важное предупреждение от УзгидрометаКакая погода будет в выходные? Важное предупреждение от УзгидрометаСегодня, 11:14В Яшнабадском районе часть улицы Авиасозлар будет перекрыта на 20 днейВ Яшнабадском районе часть улицы Авиасозлар будет перекрыта на 20 днейСегодня, 11:01В Узбекистане изменились правила кинопроизводства: новые возможности для зарубежных компанийВ Узбекистане изменились правила кинопроизводства: новые возможности для зарубежных компанийСегодня, 10:43Начался прием документов на второе высшее образование: сроки и условия определеныНачался прием документов на второе высшее образование: сроки и условия определеныСегодня, 10:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
В долине ночью произошло землетрясение
В долине ночью произошло землетрясение
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова