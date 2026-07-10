В Узбекистане кардинально меняется порядок оплаты «больничных»: новые правила с 1 июля

В Узбекистане проводится масштабная реформа системы назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности (больничных листов). С 1 июля 2026 года в этой сфере вступает в силу совершенно новый порядок. Теперь система будет полностью цифровизирована, а ответственность за выплаты распределена между работодателем и государством. Zamin.uz собрал самые важные изменения, которые должен знать каждый сотрудник и работодатель.

Распределение ответственности: кто оплачивает первые 5 дней?

Одним из главных нововведений новой системы является четкое разграничение источников финансирования. Согласно ему, выплаты за период болезни сотрудника покрываются следующим образом:

Первые 5 дней болезни — оплачиваются за счет собственных средств работодателя (предприятия или организации).

Начиная с 6-го дня болезни — выплаты полностью финансируются Государственным фондом социального страхования.

Как трудовой стаж влияет на размер пособия?

Количество лет трудового стажа сотрудника определяет размер причитающегося ему пособия. Согласно новому правилу, к средней заработной плате применяются следующие процентные ставки:

Для сотрудников со стажем от 6 месяцев до 8 лет — в размере 60 процентов от средней заработной платы;

Для сотрудников со стажем более 8 лет — пособие по болезни выплачивается в размере 80 процентов от средней заработной платы.

Кто имеет льготы и какие ограничения установлены?

В новом порядке особое внимание уделено социально уязвимым слоям населения. В частности, для лиц с инвалидностью I и II групп, а также для многодетных родителей размер начисленного пособия будет дополнительно увеличен на 20 процентов.

Вместе с тем, в целях контроля за средствами государственного бюджета и фонда вводятся определенные ограничения:

Пособие по болезни может выплачиваться максимум за 182 дня в течение года. При расчете размера пособия, независимо от размера заработной платы сотрудника, за основу берется сумма, не превышающая 10 МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

График выплат: когда поступят деньги?

Установлено, что расчеты по больничным листам будут осуществляться системно, дважды в месяц. Пособия будут поступать на счета сотрудников в следующие сроки:

До 25-го числа текущего месяца или до 10-го числа следующего месяца.

Ожидается, что новая цифровая система сократит бумажную волокиту и обеспечит прозрачность и своевременность получения выплат адресатами.