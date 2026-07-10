13 июля ожидается рост курса доллара
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• Asia Alliance Bank — 12 010 сумов.
• Asakabank — 12 050 сумов.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 13 июля, вырастет примерно на 62–63 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Asia Alliance Bank — 12 010 сумов.
• Universalbank — 12 010 сумов.
• Garantbank — 12 000 сумов.
• Asakabank — 12 000 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Asakabank — 12 050 сумов.
• NBU — 12 050 сумов.
• Aloqabank — 12 050 сумов.
• Agrobank — 12 060 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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