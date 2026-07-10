13 июля ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 13 июля, вырастет примерно на 62–63 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Asia Alliance Bank — 12 010 сумов.

• Universalbank — 12 010 сумов.

• Garantbank — 12 000 сумов.

• Asakabank — 12 000 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Asakabank — 12 050 сумов.

• NBU — 12 050 сумов.

• Aloqabank — 12 050 сумов.

• Agrobank — 12 060 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.