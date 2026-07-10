Начался прием документов на второе высшее образование: сроки и условия определены

Объявлен порядок подачи документов для желающих получить второе и последующее высшее образование в высших учебных заведениях.

Кандидаты могут подать заявление только в электронной форме. Документы принимаются через платформу my.edu.uz.

Заявление подается только онлайн

Кандидаты, желающие получить второе и последующее высшее образование, представляют свои документы не в бумажном, а исключительно в электронном виде.

Для отправки онлайн-заявки используется платформа my.edu.uz. Этот процесс направлен на упрощение подачи документов для абитуриентов и обеспечение прозрачности приема.

Какие документы требуются?

При подаче онлайн-заявки кандидаты должны внести несколько основных данных и документов.

В частности:

данные паспорта гражданина или ID-карты;

электронная копия диплома бакалавра и приложения к нему;

информация о желаемом высшем учебном заведении и направлении обучения.

Эти данные являются основными документами для рассмотрения заявления.

Особое условие для иностранных дипломов

Если кандидат получил диплом бакалавра в иностранном государстве, применяется дополнительное требование.

Дипломы, выданные иностранными высшими учебными заведениями после 1 января 1992 года, должны пройти нострификацию в установленном порядке.

Это требование связано с признанием иностранного диплома в Узбекистане.

Квоты определяет каждый вуз самостоятельно

Параметры приема и квоты на второе и последующее высшее образование определяются каждым высшим учебным заведением самостоятельно.

При этом учитываются научно-педагогический потенциал, материально-техническая база и имеющиеся возможности университета или института.

Обучение будет проходить полностью на контрактной основе

Сообщается, что обучение по второму и последующему высшему образованию осуществляется полностью на платно-контрактной основе.

То есть прием на основе государственного гранта по данному направлению не предусмотрен.

Известен последний день подачи документов

Кандидаты могут подать свои документы через платформу my.edu.uz до 10 августа 2026 года включительно.

Поэтому для тех, кто планирует получить вторую специальность, главный вопрос — своевременно подготовить необходимые документы и не пропустить установленный срок.