В Яшнабадском районе часть улицы Авиасозлар будет перекрыта на 20 дней
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Часть улицы Авиасозлар в Яшнабадском районе Ташкента будет перекрыта на 20 дней.
Ограничение будет действовать с 08:00 11 июля до 06:00 31 июля. Это связано с работами по замене магистрального трубопровода горячего водоснабжения.
Veolia Energy Tashkent попросила водителей заранее планировать свой маршрут и пользоваться объездными путями в этот период.
После завершения ремонтных работ движение транспорта на улице будет восстановлено.
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