В Яшнабадском районе часть улицы Авиасозлар будет перекрыта на 20 дней

·19·Узбекистан
В Яшнабадском районе часть улицы Авиасозлар будет перекрыта на 20 дней

Часть улицы Авиасозлар в Яшнабадском районе Ташкента будет перекрыта на 20 дней.

Ограничение будет действовать с 08:00 11 июля до 06:00 31 июля. Это связано с работами по замене магистрального трубопровода горячего водоснабжения.

Veolia Energy Tashkent попросила водителей заранее планировать свой маршрут и пользоваться объездными путями в этот период.

После завершения ремонтных работ движение транспорта на улице будет восстановлено.

ЯшнободАвиасозларVeolia Energy TashkentТошкентЙўл ёпилишиИссиқ сув
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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