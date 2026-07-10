В Бектемире задержан гражданин, торговавший наркотиками через крипто-боты

·23·Общество
В Бектемире задержан гражданин, торговавший наркотиками через крипто-боты

В Ташкенте выявлен крупный случай, связанный с торговлей наркотическими средствами и оборотом денежных средств через криптовалюту.

В Бектемирском районе задержан ранее судимый гражданин. Он подозревается в организации торговли наркотиками через социальные сети.

Согласно данным, данная схема охватывала территорию республики. Оплата от покупателей принималась через автоматизированные крипто-боты, после чего средства переводились в криптоактивы.

Сообщается, что основные расчеты проводились через Litecoin. Этот метод использовался для сокрытия цепочки платежей и обеспечения анонимности движения средств.

Начиная с августа 2022 года, через аккаунт подозреваемого на бирже Binance прошло 4 490 603 USDT. Эта сумма оценивается более чем в 55,7 млрд сумов.

Правоохранительные органы сообщили, что операции управлялись из Ташкента, а средства выводились на различные анонимные криптокошельки.

В настоящее время по данному факту продолжаются следственные действия. В рамках дела изучаются случаи незаконного оборота наркотических средств и легализации преступных доходов.

ектемирТошкентНаркосавдоКрипто-ботUSDTBinance
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Охота на «газовиков»: в Ферганской долине один за другим задержаны нечистые на руку должностные лица...Охота на «газовиков»: в Ферганской долине один за другим задержаны нечистые на руку должностные лица...Сегодня, 11:30Дефицит в высшем образовании: на одного преподавателя приходится до 200 студентовДефицит в высшем образовании: на одного преподавателя приходится до 200 студентовСегодня, 11:0510 июля в Ташкенте отключат газ: в списке два махаллинских схода граждан10 июля в Ташкенте отключат газ: в списке два махаллинских схода гражданСегодня, 10:57Новый порядок для бывших госслужащих: что потребуется при приеме на работу?Новый порядок для бывших госслужащих: что потребуется при приеме на работу?Сегодня, 10:11Ловушка за АПК: 21 человек лишился 336 миллионов сумовЛовушка за АПК: 21 человек лишился 336 миллионов сумовСегодня, 09:53В Денау выявлено незаконное преподавание религиозных уроков 22 детямВ Денау выявлено незаконное преподавание религиозных уроков 22 детямСегодня, 09:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
Мужчина, совершивший аморальные действия в ташкентском автобусе, стал предметом обсуждения в социальных сетях
Мужчина, совершивший аморальные действия в ташкентском автобусе, стал предметом обсуждения в социальных сетях
В Яшнабадском районе 25-летний рабочий погиб под бетонной плитой
В Яшнабадском районе 25-летний рабочий погиб под бетонной плитой
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи