В Бектемире задержан гражданин, торговавший наркотиками через крипто-боты

В Ташкенте выявлен крупный случай, связанный с торговлей наркотическими средствами и оборотом денежных средств через криптовалюту.

В Бектемирском районе задержан ранее судимый гражданин. Он подозревается в организации торговли наркотиками через социальные сети.

Согласно данным, данная схема охватывала территорию республики. Оплата от покупателей принималась через автоматизированные крипто-боты, после чего средства переводились в криптоактивы.

Сообщается, что основные расчеты проводились через Litecoin. Этот метод использовался для сокрытия цепочки платежей и обеспечения анонимности движения средств.

Начиная с августа 2022 года, через аккаунт подозреваемого на бирже Binance прошло 4 490 603 USDT. Эта сумма оценивается более чем в 55,7 млрд сумов.

Правоохранительные органы сообщили, что операции управлялись из Ташкента, а средства выводились на различные анонимные криптокошельки.

В настоящее время по данному факту продолжаются следственные действия. В рамках дела изучаются случаи незаконного оборота наркотических средств и легализации преступных доходов.