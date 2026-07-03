Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?
Дунё бўйлаб электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, ҳайдовчилар учун энг долзарб масалалардан бири — қувватлантириш харажатларини оптималлаштириш бўлиб қолмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, электр энергияси тарифларининг ўзгариши шароитида уй шароитида қувватлантириш энг тежамкор усул бўлиб қолса-да, тариф танлашда эътибор берилиши лозим бўлган бир қанча нозик жиҳатлар мавжуд. Офгем маълумотларига кўра, истеъмолчиларнинг қарийб 60 фоизи ҳали ҳам стандарт ўзгарувчан тарифлардан фойдаланмоқда, бу эса уларнинг ортиқча маблағ сарфлашига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Масалан, стандарт тарифда бир кВ/соат электр энергияси нархи ўртача 26.11 пенсни ташкил этса, бир йиллик белгиланган (фихед) тарифларда бу кўрсаткич 22 пенсгача тушиши мумкин. Агар сиз йилига 8000 мил масофа босиб ўтадиган Skoda Эняқ кроссоверини бошқарсангиз, тарифни тўғри танлаш орқали йилига камида 82 фунт стерлинг тежаб қолишингиз мумкин. Бу рақамлар фақат уйда қувватлантиришни назарда тутади; жамоат жойларидаги тезкор қувватлантириш шохобчаларида нархлар бир кВ/соат учун 54 пенсгача кўтарилиши мумкин.
Махсус EV-тарифлар ва тунги имтиёзларҲозирги вақтда энергия етказиб берувчилар электромобил эгалари учун махсус "EV-тариф"ларини таклиф қилмоқда. Бундай тарифлар тунги вақтларда, яни электр тармоғига юклама кам бўлган соатларда (одатда ярим тундан тонгги соат 5 гача) нархни кескин пасайтиради. Айрим компаниялар тунги қувватлантириш учун бир кВ/соат учун атиги 9 пенс нарх белгилаган. Бу эса йиллик харажатларни стандарт тарифга нисбатан бир неча баробар камайтириш имконини беради.
Шуни таъкидлаш жоизки, бундай тарифлардан нафақат электромобилни қувватлантириш, балки бошқа маиший техникаларни ишлатишда ҳам фойдаланиш мумкин. Масалан, кир ювиш машинаси ёки идиш ювиш қурилмасини айнан шу вақт оралиғига созлаш умумий электр энергияси тўловини сезиларли даражада пасайтиради. Бироқ, бу тарифларнинг ўзига хос "тузоқлари" ҳам бор: тунги арзон нарх эвазига кундузги тарифлар одатдагидан қимматроқ бўлиши мумкин.
Ақлли технологиялар ва провайдерлар таклифлариБозорда Бритиш Гас, Октопус Энергй ва Скоттиш Повер каби йирик компаниялар ўзаро рақобатлашмоқда. Масалан, Октопус Энергй компаниясининг Intelлигент Октопус Го тарифи бир кВ/соат учун 8 пенс таклиф қилса, Скоттиш Повер маълум шартлар асосида бу нархни 6 пенсгача туширган. Бундай паст нархлардан фойдаланиш учун кўпинча Оҳме Ҳоме Pro каби ақлли қувватлантириш қурилмаларига эга бўлиш талаб этилади.
Шунингдек, айрим провайдерлар дам олиш кунлари учун ҳам чегирмалар жорий этган. Бритиш Гас компаниясининг ПеакСаве Сундайс дастури якшанба кунлари соат 11:00 дан 16:00 гача электр энергиясини ярим нархда таклиф этади. Бу электромобил эгалари учун ҳафталик қувват захирасини тўлдириб олиш учун ажойиб имкониятдир.
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, электромобил эгаси сифатида харажатларни камайтириш учун қуйидагиларга эътибор бериш лозим:
- Тариф шартномасининг муддати ва уни муддатидан олдин бекор қилиш жаримаси (одатда 50-75 фунт);
- Кундузги ва тунги нархлар ўртасидаги фарқ;
- Ақлли қувватлантириш қурилмасининг тарифга мослиги;
- Хизмат кўрсатувчи провайдернинг абонемент тўлови миқдори.
Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, келажакда маҳаллий энергия етказиб берувчилар томонидан шундай табақалаштирилган тарифларнинг жорий этилиши электромобил эгалари учун катта енгиллик яратган бўлар эди. Ҳозирча эса, ҳайдовчиларга уйда қувватлантириш қурилмаларини ўрнатишда уларнинг "ақлли" функцияларига эътибор қаратиш тавсия этилади.
…