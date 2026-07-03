Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?

·0·Авто
Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?

Дунё бўйлаб электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, ҳайдовчилар учун энг долзарб масалалардан бири — қувватлантириш харажатларини оптималлаштириш бўлиб қолмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, электр энергияси тарифларининг ўзгариши шароитида уй шароитида қувватлантириш энг тежамкор усул бўлиб қолса-да, тариф танлашда эътибор берилиши лозим бўлган бир қанча нозик жиҳатлар мавжуд. Офгем маълумотларига кўра, истеъмолчиларнинг қарийб 60 фоизи ҳали ҳам стандарт ўзгарувчан тарифлардан фойдаланмоқда, бу эса уларнинг ортиқча маблағ сарфлашига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Масалан, стандарт тарифда бир кВ/соат электр энергияси нархи ўртача 26.11 пенсни ташкил этса, бир йиллик белгиланган (фихед) тарифларда бу кўрсаткич 22 пенсгача тушиши мумкин. Агар сиз йилига 8000 мил масофа босиб ўтадиган Skoda Эняқ кроссоверини бошқарсангиз, тарифни тўғри танлаш орқали йилига камида 82 фунт стерлинг тежаб қолишингиз мумкин. Бу рақамлар фақат уйда қувватлантиришни назарда тутади; жамоат жойларидаги тезкор қувватлантириш шохобчаларида нархлар бир кВ/соат учун 54 пенсгача кўтарилиши мумкин.

Махсус EV-тарифлар ва тунги имтиёзлар

Ҳозирги вақтда энергия етказиб берувчилар электромобил эгалари учун махсус "EV-тариф"ларини таклиф қилмоқда. Бундай тарифлар тунги вақтларда, яни электр тармоғига юклама кам бўлган соатларда (одатда ярим тундан тонгги соат 5 гача) нархни кескин пасайтиради. Айрим компаниялар тунги қувватлантириш учун бир кВ/соат учун атиги 9 пенс нарх белгилаган. Бу эса йиллик харажатларни стандарт тарифга нисбатан бир неча баробар камайтириш имконини беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, бундай тарифлардан нафақат электромобилни қувватлантириш, балки бошқа маиший техникаларни ишлатишда ҳам фойдаланиш мумкин. Масалан, кир ювиш машинаси ёки идиш ювиш қурилмасини айнан шу вақт оралиғига созлаш умумий электр энергияси тўловини сезиларли даражада пасайтиради. Бироқ, бу тарифларнинг ўзига хос "тузоқлари" ҳам бор: тунги арзон нарх эвазига кундузги тарифлар одатдагидан қимматроқ бўлиши мумкин.

Ақлли технологиялар ва провайдерлар таклифлари

Бозорда Бритиш Гас, Октопус Энергй ва Скоттиш Повер каби йирик компаниялар ўзаро рақобатлашмоқда. Масалан, Октопус Энергй компаниясининг Intelлигент Октопус Го тарифи бир кВ/соат учун 8 пенс таклиф қилса, Скоттиш Повер маълум шартлар асосида бу нархни 6 пенсгача туширган. Бундай паст нархлардан фойдаланиш учун кўпинча Оҳме Ҳоме Pro каби ақлли қувватлантириш қурилмаларига эга бўлиш талаб этилади.

Шунингдек, айрим провайдерлар дам олиш кунлари учун ҳам чегирмалар жорий этган. Бритиш Гас компаниясининг ПеакСаве Сундайс дастури якшанба кунлари соат 11:00 дан 16:00 гача электр энергиясини ярим нархда таклиф этади. Бу электромобил эгалари учун ҳафталик қувват захирасини тўлдириб олиш учун ажойиб имкониятдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, электромобил эгаси сифатида харажатларни камайтириш учун қуйидагиларга эътибор бериш лозим:

  • Тариф шартномасининг муддати ва уни муддатидан олдин бекор қилиш жаримаси (одатда 50-75 фунт);
  • Кундузги ва тунги нархлар ўртасидаги фарқ;
  • Ақлли қувватлантириш қурилмасининг тарифга мослиги;
  • Хизмат кўрсатувчи провайдернинг абонемент тўлови миқдори.

Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, келажакда маҳаллий энергия етказиб берувчилар томонидан шундай табақалаштирилган тарифларнинг жорий этилиши электромобил эгалари учун катта енгиллик яратган бўлар эди. Ҳозирча эса, ҳайдовчиларга уйда қувватлантириш қурилмаларини ўрнатишда уларнинг "ақлли" функцияларига эътибор қаратиш тавсия этилади.

ЭлектромобилҚувватлантиришТежамкорликЭлектр ЭнергиясиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаСунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаБугун, 19:52Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиRenault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиБугун, 17:59Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиАлпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиБугун, 12:58Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Бугун, 12:57Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларБугун, 09:57Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиKia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик