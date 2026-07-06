Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келди
Дунё миқёсида хизмат автомобилларидан фойдаланиш нафақат қулайлик, балки солиқ мажбуриятларини ҳам келтириб чиқаради. Буюк Британия мисолида кўрадиган бўлсак, 2023/24-молиявий йилда 840 мингдан ортиқ ходим хизмат машинаси учун солиқ тўлаган ва бу давлат ғазнасига 3,27 миллиард фунт стерлинг даромад келтирган. Бироқ, сўнгги йилларда солиқ юкини сезиларли даражада камайтиришнинг самарали йўллари пайдо бўлди, бу эса автомобил бозоридаги тенденцияларни тубдан ўзгартирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Хизмат автомобили учун тўланадиган солиқ миқдори бевосита транспорт воситасининг атроф-муҳитга чиқараётган зарарли газлари (КО2) миқдорига боғлиқ. Агар иш берувчи ходимга шахсий мақсадларда ҳам фойдаланиш мумкин бўлган автомобил тақдим этса, бу "натурадаги фойда" (Бенефит-ин-Кинд) сифатида баҳоланади. Солиқ миқдори автомобилнинг бозор нархи ва унинг экологик кўрсаткичларидан келиб чиқиб ҳисобланади. Шу сабабли, тежамкорликни хоҳловчилар учун энг мақбул йўл — кам эмиссияли транспорт воситаларини танлашдир.
Электромобиллар — энг самарали ечимСолиқ юкини камайтиришнинг энг асосий ва таъсирчан усули бу тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган автомобилларга ўтишдир. Ҳисоб-китобларга кўра, ҳатто энг тежамкор бензинли автомобиллар учун солиқ ставкаси уларнинг қийматидан 25 фоизни ташкил этса, электромобиллар учун бу кўрсаткич бор-йўғи 4 фоизга тенг. Бу эса солиқ харажатларини қарийб 80 фоизга қисқартириш имконини беради.
Ушбу имтиёзлар туфайли ҳайдовчиларнинг танлови кескин ўзгарди. Масалан, 2020/21-йилларда хизмат автомобиллари орасида электромобиллар улуши атиги 7 фоизни ташкил этган бўлса, 2023/24-йилга келиб бу кўрсаткич 41 фоизга етди. Tesla Model 3 ёки BYD Han каби моделлар нафақат технологик устунлиги, балки иқтисодий жиҳатдан жуда фойдали эканлиги билан оммалашмоқда.
Гибрид автомобилларнинг ўрниАгар тўлиқ электромобилга ўтишга тайёр бўлмасангиз, Plug-in Hybrid (PHEV) моделлар ҳам яхши муқобил бўлиши мумкин. Бундай автомобиллар учун солиқ ставкаси уларнинг фақат электр қувватида қанча масофа боса олишига қараб белгиланади. Электрда юриш масофаси қанча узоқ бўлса, солиқ шунча паст бўлади. Бу эса Toyota Camry ёки шунга ўхшаш замонавий гибрид моделларини бизнес сегментида жозибадор қилади.
Солиқ миқдорини ҳисоблашда қуйидаги омиллар инобатга олинади:
- Автомобилнинг заводдан чиқишдаги нархи (П11Д қиймати);
- КО2 эмиссияси даражаси (г/км);
- Ёқилғи тури (бензин, дизел, гибрид ёки электр);
- Ходимнинг йиллик даромад солиғи ставкаси.
…