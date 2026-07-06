Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келди

·0·Авто
Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келди

Дунё миқёсида хизмат автомобилларидан фойдаланиш нафақат қулайлик, балки солиқ мажбуриятларини ҳам келтириб чиқаради. Буюк Британия мисолида кўрадиган бўлсак, 2023/24-молиявий йилда 840 мингдан ортиқ ходим хизмат машинаси учун солиқ тўлаган ва бу давлат ғазнасига 3,27 миллиард фунт стерлинг даромад келтирган. Бироқ, сўнгги йилларда солиқ юкини сезиларли даражада камайтиришнинг самарали йўллари пайдо бўлди, бу эса автомобил бозоридаги тенденцияларни тубдан ўзгартирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Хизмат автомобили учун тўланадиган солиқ миқдори бевосита транспорт воситасининг атроф-муҳитга чиқараётган зарарли газлари (КО2) миқдорига боғлиқ. Агар иш берувчи ходимга шахсий мақсадларда ҳам фойдаланиш мумкин бўлган автомобил тақдим этса, бу "натурадаги фойда" (Бенефит-ин-Кинд) сифатида баҳоланади. Солиқ миқдори автомобилнинг бозор нархи ва унинг экологик кўрсаткичларидан келиб чиқиб ҳисобланади. Шу сабабли, тежамкорликни хоҳловчилар учун энг мақбул йўл — кам эмиссияли транспорт воситаларини танлашдир.

Электромобиллар — энг самарали ечим

Солиқ юкини камайтиришнинг энг асосий ва таъсирчан усули бу тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган автомобилларга ўтишдир. Ҳисоб-китобларга кўра, ҳатто энг тежамкор бензинли автомобиллар учун солиқ ставкаси уларнинг қийматидан 25 фоизни ташкил этса, электромобиллар учун бу кўрсаткич бор-йўғи 4 фоизга тенг. Бу эса солиқ харажатларини қарийб 80 фоизга қисқартириш имконини беради.

Ушбу имтиёзлар туфайли ҳайдовчиларнинг танлови кескин ўзгарди. Масалан, 2020/21-йилларда хизмат автомобиллари орасида электромобиллар улуши атиги 7 фоизни ташкил этган бўлса, 2023/24-йилга келиб бу кўрсаткич 41 фоизга етди. Tesla Model 3 ёки BYD Han каби моделлар нафақат технологик устунлиги, балки иқтисодий жиҳатдан жуда фойдали эканлиги билан оммалашмоқда.

Гибрид автомобилларнинг ўрни

Агар тўлиқ электромобилга ўтишга тайёр бўлмасангиз, Plug-in Hybrid (PHEV) моделлар ҳам яхши муқобил бўлиши мумкин. Бундай автомобиллар учун солиқ ставкаси уларнинг фақат электр қувватида қанча масофа боса олишига қараб белгиланади. Электрда юриш масофаси қанча узоқ бўлса, солиқ шунча паст бўлади. Бу эса Toyota Camry ёки шунга ўхшаш замонавий гибрид моделларини бизнес сегментида жозибадор қилади.

Солиқ миқдорини ҳисоблашда қуйидаги омиллар инобатга олинади:

  • Автомобилнинг заводдан чиқишдаги нархи (П11Д қиймати);
  • КО2 эмиссияси даражаси (г/км);
  • Ёқилғи тури (бензин, дизел, гибрид ёки электр);
  • Ходимнинг йиллик даромад солиғи ставкаси.
Ўзбекистон бозорида ҳам BYD каби брендларнинг электромобиллари ва гибридларига талаб ортиб бораётган бир пайтда, халқаро тажриба шуни кўрсатмоқдаки, экологик транспорт нафақат табиатни асраш, балки молиявий харажатларни оптималлаштиришнинг ҳам энг тўғри йўлидир. Келажакда солиқ қонунчилиги янада қатъийлашиши кутилмоқда, бу эса ички ёнув двигателли автомобиллардан воз кечиш жараёнини тезлаштиради.

АвтомобилСолиқЭлектромобилГибридИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиToyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиБугун, 09:57Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаRange Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаБугун, 09:21Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиTank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиБугун, 07:55АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиАҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиБугун, 05:57Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиБугун, 00:57BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиBMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди