Знаменитая немецкая компания Mercedes-Benz предлагает своим сотрудникам крупные денежные компенсации за добровольное увольнение. Компания готова выплатить до 422 тысяч евро более чем 30 тысячам сотрудников, работающих в сферах, не связанных с производством. Наибольшую сумму могут получить те, кто примет решение досрочно. Об этом сообщило издание «Bild».

Отмечается, что новая программа компенсаций будет действовать с 1 декабря 2026 года по 30 сентября 2027 года. Однако компания также предлагает дополнительные финансовые стимулы для тех, кто примет решение в кратчайшие сроки. В частности, тем, кто подаст заявление об увольнении до конца марта 2027 года, помимо основной компенсации будет выплачен специальный бонус под названием «Turbo». Это позволит сотрудникам, принявшим решение раньше установленного срока, получить еще больше средств.

Этим предложением компании могут воспользоваться не только рядовые специалисты, но и сотрудники на различных должностях. Программа охватывает специалистов, мастеров, руководителей групп и отделов, работающих в непроизводственных подразделениях. Кроме того, в этот раз возможность добровольного увольнения впервые предоставляется и руководителям высшего звена.

Однако для участия в программе необходимо соответствовать определенным требованиям. В частности, сотрудник должен проработать в компании Mercedes-Benz не менее трех лет по состоянию на 1 декабря 2026 года.

Согласно расчетам, размер компенсации варьируется в зависимости от возраста, должности и стажа работы сотрудника. Например, 52-летний инженер с учетом бонуса «Turbo» может получить до 422 тысяч евро. Без учета дополнительных надбавок сумма его компенсации составит до 340 тысяч евро. Для сотрудников административных отделов предусмотрены выплаты до 253 тысяч евро.

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Сотрудники могут заранее узнать, какую сумму им выплатят. Для этого во внутренней системе Mercedes был разработан специальный калькулятор. С его помощью каждый работник может рассчитать примерный размер компенсации в зависимости от своей должности и других показателей. Ожидается, что с начала декабря сотрудникам будут направлены персональные финансовые предложения по электронной почте.

Представители компании подчеркивают, что внедрение такой программы вызвано ухудшением экономической ситуации. В частности, финансовое давление усилилось из-за снижения объемов продаж в Китае, который является одним из важнейших рынков для Mercedes. Доходы из других регионов не могут полностью компенсировать это падение.

В то же время в Германии действует соглашение, гарантирующее занятость сотрудников до конца 2034 года. По этой причине Mercedes-Benz не имеет возможности сокращать рабочие места в обычном порядке. Именно поэтому компания предлагает крупные финансовые компенсации, чтобы побудить сотрудников уволиться по собственному желанию.

Для справки: Mercedes-Benz уже реализовывала аналогичную программу добровольного увольнения в 2025 году. Тогда компания выплатила сотрудникам в качестве компенсаций в общей сложности 1,6 миллиарда евро. Это свидетельствует о том, что автомобильный гигант и ранее использовал программы добровольного ухода для сокращения расходов и реорганизации своей деятельности.