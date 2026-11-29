В немецком городе Мюнстер 59-летний гражданин Нидерландов Стефан Вийкамп был признан виновным в публичном восхвалении Адольфа Гитлера и разжигании ненависти. Суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы условно.

Как сообщает ВДР, инцидент произошел 19 июля 2025 года во время демонстрации ультраправых в Мюнстере. В интервью, которое Вийкамп дал для ЁуТубе-канала в рамках акции, он назвал Адольфа Гитлера «гением» и «не имеющим аналогов в мире чудом». Он также высказался в духе: «Моя любовь к Германии — это Адольф Гитлер».

27 ноября 2026 года суд Мюнстера признал его виновным в разжигании ненависти и приговорил к 8 месяцам тюремного заключения. Наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он обязан выплатить 1000 евро в государственную казну федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и покрыть судебные издержки.

Судья подчеркнул, что публичные заявления Вийкампа серьезно оскорбили достоинство жертв нацистского режима и нарушили общественный порядок.

В суде Вийкамп не скрывал своего восхищения Гитлером и пытался оправдать свои высказывания свободой слова. Сторона защиты просила об оправдательном приговоре, однако суд отклонил этот довод.

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По сообщению нидерландской государственной телерадиокомпании НОС, Вийкамп планирует обжаловать решение суда. В связи с этим приговор еще не вступил в законную силу.