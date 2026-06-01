Цена Bitcoin упала ниже 72 000 УСД: MicroStrategy начала продажи

Криптовалютный рынок впервые за последние четыре года стал свидетелем серьезных изменений. Цена Bitcoin опустилась ниже уровня 72 000 УСД, вызвав осторожные настроения среди инвесторов. Это падение связано с решением компании MicroStrategy продать часть своих активов после длительного перерыва. Об этом сообщает Коиндеск.ком .

Компания MicroStrategy впервые за четыре года выставила на продажу часть своих резервов Bitcoin. Этот неожиданный шаг стал сюрпризом для участников рынка, так как до этого компания придерживалась стратегии исключительно покупки и долгосрочного хранения криптоактивов.

По мнению аналитиков, снижение цены Bitcoin связано не только с действиями MicroStrategy, но и с общей динамикой рынка. В настоящее время инвесторы внимательно следят за ожидаемыми экономическими решениями ФРС и показателями инфляции, что усиливает волатильность на крипто- и фондовых биржах.

Тем не менее, многие эксперты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы для Bitcoin остаются позитивными. Несмотря на краткосрочное падение цены, интерес к технологии блокчейн и приток институциональных инвестиций продолжаются. То, как рынок адаптируется к этому новому ценовому уровню в ближайшие недели, будет иметь решающее значение.