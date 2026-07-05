Валовой внешний долг Узбекистана достиг 82,2 млрд долларов

·38·Экономика
Валовой внешний долг Узбекистана достиг 82,2 млрд долларов

По итогам первого квартала 2026 года валовой внешний долг Узбекистана составил 82,2 млрд долларов. Об этом сообщается в данных Центрального банка.

Показатель вырос на 13,8 млрд долларов, или почти на 20 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На долю государственного внешнего долга приходится 40,5 млрд долларов от общего объема. Корпоративный внешний долг составил 41,7 млрд долларов.

Таким образом, внешний долг корпоративного сектора превысил государственный внешний долг на 1,2 млрд долларов.

УзбекистанЭкономикаВнешний долгФинансыЦентральный банк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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