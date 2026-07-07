Родри признал свою ошибку в матче против Португалии

Футболист сборной Испании Родри извинился перед Бернарду Силвой за свое поведение в матче против Португалии.

Он признал неправильным то, что порадовался после того, как португальский полузащитник не смог реализовать момент.

Родри прокомментировал это так: «Я хочу извиниться перед Бернарду за то, что отпраздновал его нереализованный удар. Я виноват в этом».

Матч 1/8 финала между Испанией и Португалией прошел в упорной борьбе. Судьбу встречи решил гол Микеля Мерино на 90+1-й минуте.

Согласно статистике, Испания нанесла 15 ударов, а Португалия — 10. Испанцы также превзошли соперника по количеству ударов в створ ворот. После игры Родри признал свое поведение по отношению к сопернику и принес публичные извинения.