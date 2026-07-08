9 июля ожидается снижение курса доллара
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• Turonbank — 11 970 сумов.
• Octobank — 12 010 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 9 июля, снизится примерно на 20–21 сум. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Turonbank — 11 970 сумов.
• OFB — 11 965 сумов.
• Ipotekabank — 11 965 сумов.
• Asakabank — 11 960 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Octobank — 12 010 сумов.
• Hayotbank — 12 020 сумов.
• Tengebank — 12 020 сумов.
• Agrobank — 12 020 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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