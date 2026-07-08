Удар по теневой экономике: какая система заработает к концу 2026 года?

К концу 2026 года в Узбекистане будет полностью запущена крупная цифровая платформа под названием «Карта теневой экономики». Эта новая система будет служить для автоматического выявления рисков, связанных с теневой экономикой, правильной координации контрольных мероприятий и максимального снижения человеческого фактора в данной сфере.

Проект был представлен президенту в рамках презентации мер по сокращению доли теневой экономики и получил одобрение главы государства. Zamin.uz представляет основные возможности новой платформы и ожидаемые результаты.

Полная цифровизация: 16 ведомств в одной системе

Главная сила новой цифровой платформы заключается в способности работать с большими данными (Big Data). Сообщается, что к системе будут интегрированы информационные системы 16 министерств и ведомств. Это позволит собирать и анализировать экономические данные в режиме реального времени (real-time).

Платформа охватит все точки страны:

22 отрасли экономики;

85 крупных сфер;

14 регионов и 208 районов.

На основе более чем 100 специальных критериев риска система будет автоматически распределять сферы и регионы по уровням опасности на «зеленую», «желтую» и «красную» категории.

Какие нарушения выявит новая система?

«Карта теневой экономики» облегчит работу контролирующих органов и поможет оперативно доводить проблемы от районного до республиканского уровня. Платформа будет автоматически, без вмешательства человека, выявлять следующие случаи:

Осуществление деятельности без соответствующих разрешений и лицензий;

Сокрытие предприятиями реального товарооборота;

Искусственное занижение количества рабочих мест и фонда оплаты труда;

Занижение показателей рентабельности и чистой прибыли.

В цифрах: достигнутые результаты и цели до 2030 года

В результате проведенных реформ за последние два года доля ненаблюдаемой экономики в стране сократилась с 35 до 23 процентов. За счет этого в государственный бюджет обеспечено поступление дополнительных 38 триллионов сумов. Число официально занятого населения превысило 8,5 миллиона человек, а средняя заработная плата достигла почти 6,5 миллиона сумов.

На ближайшие годы также установлены серьезные планы:

Экономические показатели Результат за последние 2 года Цель до 2030 года Объем теневой экономики Снизился с 35% до 23% Сократить еще в 2 раза Число официально занятых Превысило 8,5 млн человек Довести до 14 млн человек Доля безналичных платежей Стабильный рост Увеличить до 75 процентов

Ответственные лица подчеркивают, что аналитические возможности платформы позволят направлять деятельность налоговых и контролирующих органов исключительно на точки, где существуют риски, что гарантирует отсутствие лишних препятствий для добросовестных предпринимателей.