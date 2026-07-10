Всемирный банк назвал 3 отрасли, которые принесут Узбекистану миллиарды долларов
Согласно новому аналитическому отчету Всемирного банка, логистика, туризм и фармацевтика являются отраслями экономики Узбекистана с самым высоким потенциалом. Если в этих сферах успешно провести целевые реформы, в стране появится возможность создать более 300 тысяч новых рабочих мест и привлечь миллиарды долларов частных инвестиций.
Zamin.uz представляет подробности по этим трем направлениям, которые аналитики Всемирного банка признали наиболее важными для диверсификации экономики.
Вывод Всемирного банка: Эти три отрасли являются наиболее правильным выбором с точки зрения привлечения частного капитала и повышения занятости. Развитие данных сфер послужит формированию здоровой экономики, где лидирует конкурентоспособный частный сектор, а не государство.
1. Логистика: революция в транспорте и складском хозяйстве
В сфере логистики приоритетными направлениями были признаны развитие автомобильных грузоперевозок и современной складской инфраструктуры.
Ожидаемый результат: от 950 миллионов до 1,05 миллиарда долларов частных инвестиций.
Рабочие места: до 108 000 новых рабочих мест.
Необходимые реформы: максимальное упрощение процессов выделения земли и строительства, полная цифровизация разрешений на международные грузоперевозки.
2. Туризм: миллиардный культурный и экологический потенциал
В Узбекистане существуют огромные незадействованные возможности для развития культурного и экологического туризма.
Ожидаемый результат: от 3,1 миллиарда до 4,2 миллиарда долларов прямых частных инвестиций.
Рабочие места: от 120 тысяч до 180 тысяч новых рабочих мест.
Необходимые реформы: совершенствование механизмов аренды земли, подготовка квалифицированных кадров международного уровня для отрасли и внедрение современных подходов к управлению туристическими объектами. Это поможет диверсифицировать туристические потоки.
3. Фармацевтика: точка стратегического роста
В отчете фармацевтическая отрасль также особо отмечена как стратегическое направление с высокими темпами роста. Всемирный банк подчеркнул, что широкое привлечение частных инвестиций в эту сферу и развитие местного производства лекарственных средств сыграют важную роль в обеспечении стабильности экономики.
В чем заключаются препятствия на пути стратегии «Узбекистан – 2030»?
Аналитики Всемирного банка признают, что рыночные реформы, проводимые в Узбекистане с 2017 года, значительно улучшили деловую среду и оказали положительное влияние на рост доходов населения.
Однако для достижения глобальных целей и ускорения экономического развития стране необходимо решить следующие системные проблемы:
Полное устранение существующих факторов, ограничивающих здоровую конкуренцию на рынке;
Укрепление системы подготовки квалифицированных кадров, соответствующих спросу на рынке труда;
Последовательное развитие инфраструктуры (дороги, энергетика, связь);
Совершенствование системы государственного регулирования и сокращение бюрократии.
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