Всемирный банк назвал 3 отрасли, которые принесут Узбекистану миллиарды долларов

Согласно новому аналитическому отчету Всемирного банка, логистика, туризм и фармацевтика являются отраслями экономики Узбекистана с самым высоким потенциалом. Если в этих сферах успешно провести целевые реформы, в стране появится возможность создать более 300 тысяч новых рабочих мест и привлечь миллиарды долларов частных инвестиций.

Zamin.uz представляет подробности по этим трем направлениям, которые аналитики Всемирного банка признали наиболее важными для диверсификации экономики.

Вывод Всемирного банка: Эти три отрасли являются наиболее правильным выбором с точки зрения привлечения частного капитала и повышения занятости. Развитие данных сфер послужит формированию здоровой экономики, где лидирует конкурентоспособный частный сектор, а не государство.

1. Логистика: революция в транспорте и складском хозяйстве

В сфере логистики приоритетными направлениями были признаны развитие автомобильных грузоперевозок и современной складской инфраструктуры.

Ожидаемый результат: от 950 миллионов до 1,05 миллиарда долларов частных инвестиций.

Рабочие места: до 108 000 новых рабочих мест.

Необходимые реформы: максимальное упрощение процессов выделения земли и строительства, полная цифровизация разрешений на международные грузоперевозки.

2. Туризм: миллиардный культурный и экологический потенциал

В Узбекистане существуют огромные незадействованные возможности для развития культурного и экологического туризма.

Ожидаемый результат: от 3,1 миллиарда до 4,2 миллиарда долларов прямых частных инвестиций.

Рабочие места: от 120 тысяч до 180 тысяч новых рабочих мест.

Необходимые реформы: совершенствование механизмов аренды земли, подготовка квалифицированных кадров международного уровня для отрасли и внедрение современных подходов к управлению туристическими объектами. Это поможет диверсифицировать туристические потоки.

3. Фармацевтика: точка стратегического роста

В отчете фармацевтическая отрасль также особо отмечена как стратегическое направление с высокими темпами роста. Всемирный банк подчеркнул, что широкое привлечение частных инвестиций в эту сферу и развитие местного производства лекарственных средств сыграют важную роль в обеспечении стабильности экономики.

В чем заключаются препятствия на пути стратегии «Узбекистан – 2030»?

Аналитики Всемирного банка признают, что рыночные реформы, проводимые в Узбекистане с 2017 года, значительно улучшили деловую среду и оказали положительное влияние на рост доходов населения.

Однако для достижения глобальных целей и ускорения экономического развития стране необходимо решить следующие системные проблемы: