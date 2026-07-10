Импорт кондиционеров в Узбекистан вырос на 11,5%

·40·Экономика
Импорт кондиционеров в Узбекистан вырос на 11,5%

За первые пять месяцев 2026 года в Узбекистан было ввезено кондиционеров на сумму 19,7 млн долларов США. По данным Национального статистического комитета, количество импортированных кондиционеров составило 132 691 единицу.

Этот показатель на 13,7 тысячи единиц больше по сравнению с январем-маем 2025 года. В процентном выражении рост составил 11,5%.

Основным поставщиком стал Китай. За пять месяцев из этой страны было завезено 128 021 кондиционер.

Из Казахстана было импортировано 4 644 кондиционера, из Турции — 17. Еще 9 кондиционеров были ввезены из других стран.

Как показывают данные, Узбекистан в импорте кондиционеров в основном полагается на китайскую продукцию. Доля других стран значительно меньше.

КондиционерИмпортЎзбекистонХитойҚозоғистонМиллий статистика қўмитаси
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