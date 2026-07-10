O‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyat
O‘zbekiston xorijiy kinokompaniyalarni mamlakatda film suratga olishga jalb qilish uchun yangi moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmini joriy etdi.
Endilikda respublika hududida film ishlab chiqargan xorijiy kompaniyalar o‘z xarajatlarining bir qismini davlat tomonidan qaytarib olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Yangi tartib Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlandi
Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 8 iyuldagi 372-son qarori bilan xorijiy kinokompaniyalar uchun maxsus rebate dasturi tartibi tasdiqlandi.
Hujjat O‘zbekiston hududida film yaratish bilan bog‘liq xarajatlarning bir qismini qaytarish mexanizmini belgilaydi.
Bu tartib xalqaro kino ishlab chiqaruvchilar uchun mamlakatni yanada jozibador maydonga aylantirishga qaratilgan.
Xarajatning 25 foizigacha qismi qaytarilishi mumkin
Nizomga ko‘ra, kompensatsiya miqdori tasdiqlangan xarajatlar hajmiga qarab belgilanadi.
3 mlrd so‘mgacha — 10 foiz;
3 mlrd so‘mdan 5 mlrd so‘mgacha — 15 foiz;
5 mlrd so‘mdan 10 mlrd so‘mgacha — 20 foiz;
10 mlrd so‘mdan ortiq bo‘lsa — 25 foiz.
Biroq bir film uchun qaytariladigan mablag‘ 4 mlrd so‘mdan oshmaydi.
Ariza elektron platforma orqali topshiriladi
Rebate dasturida ishtirok etish uchun xorijiy kinokompaniya maxsus elektron platforma orqali ariza yuboradi.
O‘zbekiston hududidagi tasvirga olish ishlari tugaganidan keyin kompaniya amalga oshirilgan xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlarni 60 kun ichida platformaga yuklashi kerak.
Qaror 15 ish kunida ko‘rib chiqiladi
Arizalar maxsus komissiya tomonidan 15 ish kuni davomida ko‘rib chiqiladi.
Agar ijobiy xulosa berilsa, kompensatsiya mablag‘lari 5 ish kuni ichida xorijiy kinokompaniyaning hisob raqamiga o‘tkaziladi.
Bu jarayon xorijiy prodyuserlar uchun moliyaviy rejalashtirishni aniqlashtirish va O‘zbekistondagi loyihalarni tezroq amalga oshirishga yordam berishi mumkin.
O‘zbekiston xalqaro kino maydoniga aylanadimi?
Yangi tartibning asosiy maqsadi — xorijiy kinoijodkorlarni O‘zbekistonga jalb qilish, chet el investitsiyalarini ko‘paytirish va milliy kino industriyasi rivojini qo‘llab-quvvatlash.
Tarixiy shaharlar, tabiiy manzaralar va yangi moliyaviy imtiyozlar birlashsa, O‘zbekiston xalqaro filmlar uchun yanada qiziqarli suratga olish hududiga aylanishi mumkin.
…