O‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyat

·34·O‘zbekiston
O‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyat

O‘zbekiston xorijiy kinokompaniyalarni mamlakatda film suratga olishga jalb qilish uchun yangi moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmini joriy etdi.

Endilikda respublika hududida film ishlab chiqargan xorijiy kompaniyalar o‘z xarajatlarining bir qismini davlat tomonidan qaytarib olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yangi tartib Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlandi

Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 8 iyuldagi 372-son qarori bilan xorijiy kinokompaniyalar uchun maxsus rebate dasturi tartibi tasdiqlandi.

Hujjat O‘zbekiston hududida film yaratish bilan bog‘liq xarajatlarning bir qismini qaytarish mexanizmini belgilaydi.

Bu tartib xalqaro kino ishlab chiqaruvchilar uchun mamlakatni yanada jozibador maydonga aylantirishga qaratilgan.

Xarajatning 25 foizigacha qismi qaytarilishi mumkin

Nizomga ko‘ra, kompensatsiya miqdori tasdiqlangan xarajatlar hajmiga qarab belgilanadi.

  • 3 mlrd so‘mgacha — 10 foiz;

  • 3 mlrd so‘mdan 5 mlrd so‘mgacha — 15 foiz;

  • 5 mlrd so‘mdan 10 mlrd so‘mgacha — 20 foiz;

  • 10 mlrd so‘mdan ortiq bo‘lsa — 25 foiz.

Biroq bir film uchun qaytariladigan mablag‘ 4 mlrd so‘mdan oshmaydi.

Ariza elektron platforma orqali topshiriladi

Rebate dasturida ishtirok etish uchun xorijiy kinokompaniya maxsus elektron platforma orqali ariza yuboradi.

O‘zbekiston hududidagi tasvirga olish ishlari tugaganidan keyin kompaniya amalga oshirilgan xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlarni 60 kun ichida platformaga yuklashi kerak.

Qaror 15 ish kunida ko‘rib chiqiladi

Arizalar maxsus komissiya tomonidan 15 ish kuni davomida ko‘rib chiqiladi.

Agar ijobiy xulosa berilsa, kompensatsiya mablag‘lari 5 ish kuni ichida xorijiy kinokompaniyaning hisob raqamiga o‘tkaziladi.

Bu jarayon xorijiy prodyuserlar uchun moliyaviy rejalashtirishni aniqlashtirish va O‘zbekistondagi loyihalarni tezroq amalga oshirishga yordam berishi mumkin.

O‘zbekiston xalqaro kino maydoniga aylanadimi?

Yangi tartibning asosiy maqsadi — xorijiy kinoijodkorlarni O‘zbekistonga jalb qilish, chet el investitsiyalarini ko‘paytirish va milliy kino industriyasi rivojini qo‘llab-quvvatlash.

Tarixiy shaharlar, tabiiy manzaralar va yangi moliyaviy imtiyozlar birlashsa, O‘zbekiston xalqaro filmlar uchun yanada qiziqarli suratga olish hududiga aylanishi mumkin.

O'zbekistonVazirlar Mahkamasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiXorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiBugun, 12:00Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiTadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiBugun, 11:46O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiBugun, 11:38Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Bugun, 11:20Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishDam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishBugun, 11:14O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarO‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija