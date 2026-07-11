Ставшая трендом церемония с тортом на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла всеобщее внимание (видео)

·163·Культура
Ставшая трендом церемония с тортом на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла всеобщее внимание (видео)

В социальных сетях распространились видео с прошедшего свадебного вечера известного своим мастерством футболиста Аббосбека Файзуллаева.

Сообщается, что футболист создал семью с девушкой по имени Нисабону. В свадебном торжестве приняли участие близкие, гости и артисты.

На вечере также прошел процесс украшения торта, который часто встречается на современных свадьбах. На видео запечатлено, как Аббосбек Файзуллаев и Нисабону вместе украшают торт в форме большого сердца.

После этого пара угостила друг друга тортом. Этот момент привлек внимание гостей и пользователей социальных сетей.

Отмечается, что на свадьбе также выступили певицы Дилсуз и Муниса Ризаева. Их выступления были видны на видео, распространившихся с церемонии.

Кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева до сих пор активно обсуждаются в сетях.

Аббосбек ФайзуллаевНисабонуДилсўзМуниса Ризаева
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рухшона готовится представить новую песню под названием «Дармоним» (видео)Рухшона готовится представить новую песню под названием «Дармоним» (видео)Сегодня, 10:11Яркие кадры со свадебного вечера Аббосбека Файзуллаева (видео)Яркие кадры со свадебного вечера Аббосбека Файзуллаева (видео)Вчера, 22:07Состоялась премьера долгожданной песни Гайбуллы Турсунова «Бу юрак» (видео)Состоялась премьера долгожданной песни Гайбуллы Турсунова «Бу юрак» (видео)Вчера, 20:56Какие 5 вопросов чаще всего задают Зухре Солиевой?Какие 5 вопросов чаще всего задают Зухре Солиевой?Вчера, 20:53Шохруххон и Умидахон порадовали поклонников новым дуэтом (видео)Шохруххон и Умидахон порадовали поклонников новым дуэтом (видео)Вчера, 20:38Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбыБрат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбыВчера, 20:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду