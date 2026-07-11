Ставшая трендом церемония с тортом на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла всеобщее внимание (видео)

В социальных сетях распространились видео с прошедшего свадебного вечера известного своим мастерством футболиста Аббосбека Файзуллаева.

Сообщается, что футболист создал семью с девушкой по имени Нисабону. В свадебном торжестве приняли участие близкие, гости и артисты.

На вечере также прошел процесс украшения торта, который часто встречается на современных свадьбах. На видео запечатлено, как Аббосбек Файзуллаев и Нисабону вместе украшают торт в форме большого сердца.

После этого пара угостила друг друга тортом. Этот момент привлек внимание гостей и пользователей социальных сетей.

Отмечается, что на свадьбе также выступили певицы Дилсуз и Муниса Ризаева. Их выступления были видны на видео, распространившихся с церемонии.

Кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева до сих пор активно обсуждаются в сетях.