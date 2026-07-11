В Венесуэле вновь произошло землетрясение, есть жертвы

·49·Мир
В Венесуэле вновь произошло землетрясение, есть жертвы

Венесуэла все еще не может выбраться из водоворота стихийных бедствий. Сегодня, 11 июля, в столице страны Каракасе было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 3. Об этом сообщает издание Те Гуардиан.

Согласно данным, число погибших в результате мощных землетрясений, произошедших 24 июня текущего года, достигло 4 118 человек. Еще 16 740 человек получили травмы различной степени тяжести, а тысячи граждан до сих пор числятся пропавшими без вести.

Специалисты оценивают это стихийное бедствие как одно из самых разрушительных землетрясений, наблюдавшихся в Венесуэле за последние сто с лишним лет. Особенно серьезно пострадали многие жилые дома и инфраструктура в прибрежном штате Ла-Гуайра.

Власти заявили о завершении поисково-спасательных работ по поиску выживших. Несмотря на это, граждане, не сумевшие найти своих близких, продолжают искать их среди руин.

После очередного землетрясения, произошедшего 11 июля, люди из некоторых зданий в Каракасе были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

В то же время Организация Объединенных Наций призвала выделить около 300 миллионов долларов США помощи для смягчения гуманитарного кризиса в Венесуэле. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный жилью и инфраструктуре, оценивается в 37 миллиардов долларов США.

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