Трагедия в Навои: в реке Зарафшан утонули 3 подростка

·38·Общество
Трагедия в Навои: в реке Зарафшан утонули 3 подростка

В Карманинском районе Навоийской области произошел трагический инцидент: трое подростков, отправившихся купаться в реке Зарафшан, погибли. Стало известно, что двое из погибших были братьями.

По предварительным данным, четверо юношей, проживающих в махалле Катта Масжид, 8 июля днем отправились купаться на реку Зарафшан. Во время купания трое из них попали в сильное течение и утонули.

В связи с происшествием были незамедлительно начаты поисково-спасательные работы. Спасатели управлений по чрезвычайным ситуациям Бухарской и Навоийской областей в течение нескольких дней проводили поиски с использованием специальной техники и моторных резиновых лодок.

В результате поисковых работ 10 июля на разном расстоянии от места происшествия были обнаружены тела троих несовершеннолетних.

Как выяснилось, погибшими оказались Дж.С. (2008 г.р.), О.Т. (2010 г.р.) и Дж.С. (2012 г.р.), двое из которых были родными братьями.

По данному факту соответствующими ведомствами проводится расследование.

НавоийЗарафшонКарманаБухоро
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