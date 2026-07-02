Jahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdi

·25·O‘zbekiston
Jahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki nafaqat sport maydonida, balki mamlakatning xalqaro imiji va turistik jozibadorligiga ham katta ta’sir ko‘rsatdi.

Mundial davomida O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqish keskin oshib, mamlakat nomi jahon axborot maydonida millionlab bor tilga olindi.

Qidiruvlar 450 foizga oshdi

Google Trends ma’lumotlariga ko‘ra, jahon chempionati davomida O‘zbekiston haqidagi internet qidiruvlari 450 foizga oshgan.

Bu ko‘rsatkich milliy terma jamoaning tarixiy ishtiroki xalqaro auditoriya e’tiborini mamlakatimizga jalb qilganini ko‘rsatadi.

Millionlab material e’lon qilindi

Xalqaro axborot makonida O‘zbekiston va milliy terma jamoaning mundialdagi ishtiroki haqida 3 milliondan ortiq material chop etildi.

Shuningdek, xorijiy ommaviy axborot vositalari, YouTube va ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonga bag‘ishlangan 3,4 milliondan ortiq post va videomaterial joylashtirildi.

«Uzbekistan» so‘ziga qiziqish ortdi

Jahon chempionati davomida mamlakat nomi bilan bog‘liq qidiruvlarda ham sezilarli o‘sish kuzatildi.

Xususan:

  • «Uzbekistan» so‘zi bo‘yicha qidiruvlar 40 foizga oshdi;

  • «Tourism to Uzbekistan» mavzusidagi qidiruvlar 10 foizga ko‘paydi;

  • «Travel Uzbekistan» so‘rovi Google Trends shkalasida maksimal — 100 ballga yetdi.

O‘zbekiston jahon OAVlari e’tiborida

Mamlakatimiz haqidagi materiallar dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi.

Mundial O‘zbekistonni nafaqat futbol mamlakati sifatida, balki boy tarix, madaniyat va turistik imkoniyatlarga ega davlat sifatida ham keng auditoriyaga tanitishga xizmat qildi.

Tarixiy ishtirokning katta samarasi

O‘zbekistonning jahon chempionatidagi ishtiroki sport natijalaridan tashqari, mamlakat brendi uchun ham muhim yutuq bo‘ldi.

Millionlab insonlar O‘zbekiston haqida ma’lumot izladi, uning shaharlari, madaniyati va turistik imkoniyatlariga qiziqish bildirdi. Bu esa kelgusida mamlakat turizmi va xalqaro nufuzi uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

UzbekistanGoogle TrendsYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun tunda kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqdaBugun tunda kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqdaBugun, 22:01Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdiShavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdiBugun, 21:34O‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiO‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiBugun, 20:29Alisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiAlisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiBugun, 16:52O‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiO‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiBugun, 16:31Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqdaErtaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqdaBugun, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi