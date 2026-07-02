Jahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki nafaqat sport maydonida, balki mamlakatning xalqaro imiji va turistik jozibadorligiga ham katta ta’sir ko‘rsatdi.
Mundial davomida O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqish keskin oshib, mamlakat nomi jahon axborot maydonida millionlab bor tilga olindi.
Qidiruvlar 450 foizga oshdi
Google Trends ma’lumotlariga ko‘ra, jahon chempionati davomida O‘zbekiston haqidagi internet qidiruvlari 450 foizga oshgan.
Bu ko‘rsatkich milliy terma jamoaning tarixiy ishtiroki xalqaro auditoriya e’tiborini mamlakatimizga jalb qilganini ko‘rsatadi.
Millionlab material e’lon qilindi
Xalqaro axborot makonida O‘zbekiston va milliy terma jamoaning mundialdagi ishtiroki haqida 3 milliondan ortiq material chop etildi.
Shuningdek, xorijiy ommaviy axborot vositalari, YouTube va ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonga bag‘ishlangan 3,4 milliondan ortiq post va videomaterial joylashtirildi.
«Uzbekistan» so‘ziga qiziqish ortdi
Jahon chempionati davomida mamlakat nomi bilan bog‘liq qidiruvlarda ham sezilarli o‘sish kuzatildi.
Xususan:
«Uzbekistan» so‘zi bo‘yicha qidiruvlar 40 foizga oshdi;
«Tourism to Uzbekistan» mavzusidagi qidiruvlar 10 foizga ko‘paydi;
«Travel Uzbekistan» so‘rovi Google Trends shkalasida maksimal — 100 ballga yetdi.
O‘zbekiston jahon OAVlari e’tiborida
Mamlakatimiz haqidagi materiallar dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi.
Mundial O‘zbekistonni nafaqat futbol mamlakati sifatida, balki boy tarix, madaniyat va turistik imkoniyatlarga ega davlat sifatida ham keng auditoriyaga tanitishga xizmat qildi.
Tarixiy ishtirokning katta samarasi
O‘zbekistonning jahon chempionatidagi ishtiroki sport natijalaridan tashqari, mamlakat brendi uchun ham muhim yutuq bo‘ldi.
Millionlab insonlar O‘zbekiston haqida ma’lumot izladi, uning shaharlari, madaniyati va turistik imkoniyatlariga qiziqish bildirdi. Bu esa kelgusida mamlakat turizmi va xalqaro nufuzi uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.
…