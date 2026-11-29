Узбекский теннисист Сергей Фомин и украинец Алексей Крутых стали победителями турнира «Челленджер Херсониссос-4» в парном разряде. В финале они обыграли итальянцев Джанлуку Каденассо и Якопо Вазамини, сообщает УзДаилй.уз.

Финальная встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 10:5. Фомин и Крутых уступили соперникам в первом сете. Однако во второй партии они переломили ход игры, победив со счетом 6:1. Сохранив преимущество на решающем тай-брейке, пара завершила турнир победой со счетом 10:5.

Этот результат стал для Сергея Фомина победой в парном разряде на соревнованиях серии «Челленджер».