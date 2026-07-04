Супруга Роналду Джорджина Родригес запустила свой первый бренд одежды

·27·Культура
Супруга Роналду Джорджина Родригес запустила свой первый бренд одежды

Джорджина Родригес сообщила о создании собственного бренда одежды. Это её первый самостоятельный проект в сфере моды.

Новый бренд сосредоточен на повседневных нарядах, одежде современного стиля и высококачественном дизайне. Джорджина отметила, что идея проекта давно была для неё важна и она долго готовилась к его реализации.

Ожидается, что первая коллекция поступит в продажу в ближайшее время. Пока не сообщалось, где будут продаваться товары бренда и каков полный состав коллекции.

Новость вызвала интерес среди поклонников Джорджины Родригес и любителей моды. Теперь основное внимание приковано к презентации первых продуктов бренда.

Георгина Родригес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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