Супруга Роналду Джорджина Родригес запустила свой первый бренд одежды

Джорджина Родригес сообщила о создании собственного бренда одежды. Это её первый самостоятельный проект в сфере моды.

Новый бренд сосредоточен на повседневных нарядах, одежде современного стиля и высококачественном дизайне. Джорджина отметила, что идея проекта давно была для неё важна и она долго готовилась к его реализации.

Ожидается, что первая коллекция поступит в продажу в ближайшее время. Пока не сообщалось, где будут продаваться товары бренда и каков полный состав коллекции.

Новость вызвала интерес среди поклонников Джорджины Родригес и любителей моды. Теперь основное внимание приковано к презентации первых продуктов бренда.