Abbosbek Fayzullayevning ixcham to‘yi muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi! (video)

·69·Madaniyat
Abbosbek Fayzullayevning ixcham to‘yi muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi! (video)

O‘zbekistonlik futbolchi Abbosbek Fayzullayevning to‘yi va kelin salom marosimidan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Kadrlarda to‘y marosimi ixcham va oilaviy muhitda o‘tganini ko‘rish mumkin. Futbolchining muxlislari yosh oilaga samimiy tilaklar bildirib, baxt va totuvlik tilamoqda.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari marosimning dabdabasiz o‘tganiga alohida e’tibor qaratgan. Ayrimlar buni futbolchining shaxsiy tanlovi sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar oddiy va kamtarona to‘y o‘tkazilganini ijobiy qabul qilgan.

Tarqalayotgan xabarlarda Abbosbek Fayzullayevning katta to‘y qilish imkoniyati bo‘lsa-da, marosimni ixcham shaklda o‘tkazishni o‘zi istagani aytilmoqda. Biroq bu haqda futbolchining o‘zi yoki uning yaqinlari rasmiy izoh bermagan.

Abbosbek Fayzullayev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiDilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiBugun, 16:10Suxrob Xamdamov “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiSuxrob Xamdamov “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiBugun, 13:58Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Bugun, 13:45O‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiO‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiBugun, 12:57Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiShahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiBugun, 11:30Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)Kecha, 21:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi