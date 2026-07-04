Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)
O‘zbekiston milliy terma jamoasi hamda klubimiz safidagi iqtidorli yarim himoyachi Abbosbek Fayzullayev hayotidagi eng quvonchli kunlardan biriga qadam qo‘ymoqda.
23 yoshli futbolchimiz bugun nikoh to‘yini o‘tkazib, rasman oila quradi. Yosh bo‘lishiga qaramasdan maydondagi yorqin o‘yini, mehnatkashligi va iqtidori bilan muxlislar mehrini qozongan Abbosbek endi shaxsiy hayotida ham yangi bosqichni boshlamoqda.
Muxlislar va futbol jamoatchiligi futbolchini ushbu qutlug‘ kun bilan samimiy tabriklab, unga baxtli oilaviy hayot, mustahkam sog‘liq va kelgusi faoliyatida yanada ulkan yutuqlar tilamoqda.
Biz ham Abbosbek Fayzullayevni ushbu quvonchli voqea bilan muborakbod etamiz va unga baxt-saodat, ahil va farovon oila, shuningdek, futbolda ham yangi zafarlar tilaymiz.
…