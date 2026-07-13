Юлдуз Турдиева машҳур қўшиқ ортидаги сирни очди (видео)

·63·Маданият
Юлдуз Турдиева машҳур қўшиқ ортидаги сирни очди (видео)

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Юлдуз Турдиева "Наво меҳмонда" кўрсатувида иштирок этиб, бугунги кунда мухлислар севиб тинглаётган "Бизнинг севгимиз бошқача" қўшиғи яратилиш тарихи ҳақида қизиқарли маълумотларни айтиб берди.

Кўрсатув бошловчиси ушбу таронага хонанда Феруза Жуманиёзова ҳам қизиққани ҳақидаги гап-сўзларга аниқлик киритишни сўради.

Юлдуз Турдиеванинг айтишича, қўшиқ муаллифи Баҳодир Низомов унга таронани юборган заҳоти асар жуда ёққан ва у дарҳол уни ўзи учун сақлаб туришни илтимос қилган.

"Баҳодир Низомов билан аввал ҳам ишлаганмиз, аммо бу сафарги қўшиқ жуда ёқди. Дарров қўнғироқ қилиб, "Шу қўшиқни ушлаб тур", дедим. У ваъда берди ва ваъдасида турди — қўшиқни бошқа ҳеч кимга бермади", — деди хонанда.

Юлдуз Турдиева суҳбат давомида Феруза Жуманиёзова ҳам ушбу қўшиқни ёқтирганини яширмади.

"Баҳодир менга: "Феруза опага ҳам қўшиқ ёқибди", деди. Мен эса: "Биламан, лекин менга ҳам жуда ёқди", деганман. Ўша пайтга келиб қўшиқ учун келишувни ҳам қилиб бўлгандик. Баҳодирнинг бир одати бор — ҳисоб-китоб қилингач, қўшиқ эгаси ўзгармайди. Мен унга: "Сен иқтидорли ижодкорсан, бундан ҳам яхши қўшиқлар яратасан", дедим. Орадан кўп ўтмай Феруза опа ижросидаги "Кел, севишайлик" таронаси яратилди. Баҳодир хоҳласа, бу қўшиқ учун мендан кўпроқ ҳақ ҳам сўраши мумкин эди, мен бунга рози эдим", — дея сўзларини якунлади.

Мазкур суҳбат ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокама қилинмоқда. Кўплаб мухлислар изоҳларда "Бизнинг севгимиз бошқача" айнан Юлдуз Турдиева ижросида ўзига хос жаранглаганини, қўшиқ хонанданинг овози ва услубига жуда мос тушганини таъкидламоқда.

Юлдуз ТурдиеваЎзбекистонФеруза ЖуманиязоваБаҳодир Низомов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлдиТуркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлдиБугун, 08:36Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)Кеча, 19:40Хуршид Расуловнинг узоқ кутилган “Эсингдаму” таронаси премьера қилинди (видео)Хуршид Расуловнинг узоқ кутилган “Эсингдаму” таронаси премьера қилинди (видео)Кеча, 19:24Миленанинг орзуларидан бири ушалди: у сув парисига айланди!Миленанинг орзуларидан бири ушалди: у сув парисига айланди!Кеча, 17:50Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 16:56Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)Кеча, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)