Творческая новинка от Мафтуны Холмуротовой: новая премьера песни «Мухаббатим» в центре внимания поклонников!

Певица Мафтуна Холмуротова порадовала своих поклонников новой творческой новинкой. Артистка сообщила на своих страницах в социальных сетях о презентации клипа на свою новую песню под названием «Мухаббатим».

Мафтуна Холмуротова поделилась премьерой своего нового трека с подписчиками. Певица также отметила, что клип, снятый на песню, можно посмотреть на платформе YouTube и оставить свои отзывы.

«Мухаббатим» — очередная творческая презентация певицы. Новая премьера была встречена поклонниками с большим интересом. В комментариях в социальных сетях подписчики желают Мафтуне Холмуротовой успехов в творческой деятельности и делятся своими мнениями о новой песне.

Новый клип певицы был представлен поклонникам как очередная новинка в её творчестве.