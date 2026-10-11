Вахидджон Исоков: «Меня огорчает, когда семья мне не верит!» (видео)

Певец Вахидджон Исоков в одном из своих интервью рассказал о том, что его огорчает, и о важности доверия родителей в воспитании детей. По мнению артиста, отсутствие доверия к ребенку, сравнение его с другими и постоянная критика могут привести к потере уверенности в себе.

«Меня огорчает, что домашние во многом мне не доверяют. Когда я о чем-то говорю, они заявляют: «Ты не сможешь». Меня задевает, что они не проявляют ко мне больше доверия. Поэтому я часто говорю себе: «Я еще покажу вам», — поделился певец.

В ходе беседы его также спросили о том, как подобные слова влияют на психику ребенка. Вахидджон Исоков подчеркнул, что такое отношение может духовно сломить ребенка.

«Конечно, сломит. Я не ругаю своих детей, даже если они что-то сломают или потеряют очень нужную мне вещь. Знаете почему? Потому что если я буду ругать, то разобью их сердце. Нужно дать ребенку еще больше уверенности, сказав: «Сынок, всё, вот, мы купим новое, только больше так не делай», — заявил артист.

Певец также проиллюстрировал свои мысли примером из жизни. По его словам, отец знакомого, с которым он рос в детстве, постоянно критиковал своего ребенка и сравнивал его с другими детьми.

«Каждый день, возвращаясь домой, он говорил: «Почему не напоил скот? Почему ты это сделал? Вот, посмотри на ребенка соседа». Казалось, что во всем мире все хорошие, и только его сын плохой. Он растил его, постоянно сравнивая с другими», — сказал Вахидджон Исоков.

Артист вспомнил и методы воспитания в собственной семье. Он подчеркнул, что отец относился к детям с любовью, уважал их и поддерживал. Благодаря этому они научились свободно выражать свое мнение.

По словам певца, тот знакомый, который в детстве постоянно сталкивался с критикой и сравнениями, вырос неуверенным в себе человеком, которому трудно свободно выражать свое мнение.

«Из этого я понял, что внутренний огонь человека можно потушить. Поэтому, если даст Бог, я никогда не буду так относиться к своим детям», — отметил он.

Эти мысли, распространившиеся в социальных сетях, вызвали бурные обсуждения среди пользователей. В комментариях многие поддержали мнение певец о важности доверия к ребенку, недопустимости сравнения его с другими и бережного отношения к его ошибкам.