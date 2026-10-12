«Не хочу уезжать из Ферганы» — Отабек Мухаммадзохид (видео)

Заслуженный артист Узбекистана Отабек Мухаммадзохид в проекте «Наво мехмонда» рассказал, почему не хочет уезжать из Ферганы. Певец подчеркнул, что искгодняя атмосфера в родном крае, доброжелательность людей и уважение к нему — это огромное счастье.

По словам артиста, в Фергане он спокойно сам ходит на базар и делает покупки. А на улице знакомые и незнакомые люди тепло приветствуют друг друга.

«Знаете, почему я не уезжаю из Ферганы? Здесь я сам хожу на базар. Обычно у меня есть постоянное место, где я покупаю мясо, картошку. Знакомые и незнакомые, даже совершенно чужие люди на улице обращают внимание друг на друга, здороваются. Даже проезжая на машине, хотя бы кивнут в знак приветствия. Тьфу-тьфу, в нашей Фергане такие привычки еще не исчезли. Это же счастье, братишка!

Мы тоже люди, которых немного знают. Наверное, нет счастья большего, чем когда приходишь куда-то и встречаешь взгляды, полные любви и тепла», — сказал Отабек Мухаммадзохид.

Ведущий поинтересовался у певца, что в Ташкенте тоже есть возможности для творчества, но любовь ферганцев заставляет его оставаться здесь.

Отабек Мухаммадзохид добавил, что есть еще одна причина, почему он не хочет уезжать из Ферганы. По его словам, на это решение также повлияло то, что он единственный сын в семье.

«То, что я единственный сын. В Ташкенте артистов хватает и без нас. Например, если талантливые люди из каждой сферы будут уезжать в Ташкент, кто останется в регионах? И дело не только в искусстве: если талантливые специалисты в строительстве, банковском деле, экономике, фармацевтике или медицине тоже будут уезжать в столицу, кто останется в регионах?» — подытожил певец.