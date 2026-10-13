Кому принадлежат песни «Ласкового мая»? Суд вынес решение в пользу вдовы Шатунова

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Щербинский суд Москвы признал исключительные права на песни, товарные знаки и изображения покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова принадлежащими вдове певица Светлане Шатуновой. Решением суда все претензии бывшего продюсера группы Андрея Разина на авторские права и доходы от стриминга были категорически отклонены.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, в продолжавшихся с момента смерти певца в 2022 году многолетних судебных разбирательствах интересы семьи были защищены в полной мере.

Что решил суд: отменен «фальшивый договор» 2013 года

В результате судебного разбирательства утратили силу документы, которыми продюсер размахивал на протяжении многих лет:

Признание сделки недействительной: Суд удовлетворил иск Светланы Шатуновой, поданный в интересах несовершеннолетних детей. Договор о передаче личных данных, произведений и авторских прав, якобы заключенный между Шатуновым и Разиным 14 сентября 2013 года, был признан незаключенным и аннулирован;

Лишение доходов от стриминга: Адвокат семьи Олег Ситников подчеркнул, что данное решение полностью лишает зарегистрированные в России компании Разина всех финансовых отчислений от песен;

Подлинное авторское наследие: Шатунов в 2019 году законно получил права на эти композиции от основателя группы и автора песен Сергея Кузнецова.

Уголовное дело в отношении Андрея Разина и мошенничество на 500 миллионов рублей

Конфликты вокруг продюсера вышли за рамки гражданских судов и усугубились тяжелыми уголовными статьями:

Международный розыск и обвинение в мошенничестве: В отношении Андрея Разина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), его имя внесено в базу межгосударственного розыска МВД;

Размер ущерба: По данным следствия, Разин годами незаконно зарабатывал деньги, используя поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым. Общий ущерб по уголовному делу оценивается в 500 миллионов рублей ;

Угрозы на 300 миллионов долларов пошли прахом: Ранее Разин грозил российским и западным стриминговым платформам судебными исками на 300 млн долларов за то, что они не удалили песни Шатунова, однако Суд по интеллектуальным правам уже аннулировал его последние права на товарный знак «Ласковый май».

Этим решающим судебным вердиктом юридически закреплено, что наследие любимого миллионами фанатов певца Юрия Шатунова окончательно остается в распоряжении его семьи и детей.